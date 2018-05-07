佩妮桑顿，英国著名占星师，曾是戴安娜王妃青年时代的好朋友、御用占星师，“陪伴戴妃度过最艰难时光”并出有相关书籍，运势风格为事件指导。

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整体星相——译者：@幻觉manjusaka

终于啊！木星终于出现在当下的星相对话中了！木星是太阳系两大福星之一，另一个是金星，木星被称为大福星。这周太阳精确对冲木星，给事情带来积极动态。这个相位就其本身而言就是好运气：滋生慷慨和成功、快乐和欢喜。如果你这周生日，说明你的日返盘上带着这个星相，这种好运气的能量会伴随你今后一年。能否得到木星的加持取决于你的个人星盘，如果你是10月上旬的天蝎座、2月上旬的水瓶座、8月上旬的狮子座，也有些好运气在等你。至于英国皇家婚礼，这个好运气的相位来得还是太早了点，不太可能把魔法带到婚礼上，不过，也许哈里王子和梅根已经算运气很棒棒了呢。

☆☆☆白羊座——译者：@幻觉manjusaka

站在历史正确的一端。

你可以让事情对你有利，即便那些看似不利的事情，只要你没被白羊座的冲动诱惑，没有为了捍卫自己的利益或证明自己的观点全面开火就好。你要记得，杀敌一千自损八百的胜利根本不叫胜利，你要站在历史正确的一端，不管对方是你的家人还是权势人物。等到周末，水星最后一次与天王星相合在你星座，然后它们都要换位金牛座了，可能还有更多的惊喜等着你，涉及到改变一个长期或短期的计划。

☆☆☆金牛座——译者：@0o子非魚ooo

充满希望吧！快乐一些吧！

一个美妙的日木对冲相位发生在你们星盘中代表各种关系的轴线上是个好消息。你们可以利用这好运带来的影响去投入理想或者至少开始一个有很大期待的项目，亦或者是你们也许意识到自己才是受益于某个极好的发展的那个人。这周很适合签订一个专业领域的合同或者与爱人宣誓风雨同舟。要承认的是，的确有一股带有冥王星气息的乌云在威胁着原本晴朗的视野，但是即使是阻碍，它都能存有一线转机。

☆☆☆双子座——译者：@幻觉manjusaka

极端。

现在可能很难正确判断一个局面，所以别太着急得出结论，放任事情一小段时间，它很可能出现重要进展。木星和冥王星现在引领了星相格局，如果事情还好的话，它还会更好，如果事情糟糕的话……你也知道了。没事，反正总有明年……财务现在还是焦点。很多双子座会对自己的未来做出大笔投资，还有一些双子座努力解决财务困境。长远思考，不要短视。

☆☆☆巨蟹座——译者：@听云走路的声音

充满变数。

你可能已经厌倦阅读种种有关冥王星和天王星的星象影响，这两个行星的双重作用造成不断有阻挠出现。不过几天之后，天王星将离开它具有优势地位的白羊座，你就能少一个要烦心的阻碍。话虽如此，本周的星象有些不可预测，人们仍将发现还是不会那么顺畅。创造美好事物是你星图中的另一个主题，要有信心面对新冒险和新恋情。当然，你也就没有任何理由抱怨生活是枯燥无味的。

☆☆☆狮子座——译者：@幻觉manjusaka

成长。

木星在你星盘第四宫，应该激发家庭和家人方面的发展，有时是帮你找到更大更好的房子居住，有时是家庭成员增加了，也许是通过结婚生子。如果你遇到了重大困难，这个星相也会提供保护。这周，你的主星太阳对冲木星，带来木星的潜力，给你的生活带来一定程度的提升。这周不会是最轻松的一周，但即便事情没有太多美妙发展，也有隐蔽的福利。准备保持灵活应对：改变想法不是错啊。

☆☆☆处女座——译者：@Mononoke_ATS

一切有待发展。

综合性的好运气在2018年已成为一个主题。本周的星象表明，尽管太阳和冥王星与你的星座形成了美好的角度，并且与你的星座也呈吉相，但在其他地方存在着摩擦，甚至是失望。有时候很难明白为什么我们努力追求的事物难以得到结果；只有当我们沿着这条路往前再走远一点时我们才能明白是为什么。所以，如果某个人让你失望，或者某些事情没有达到你的预期，请保持哲学的视角：这并非你命运的一部分。而且，以积极的状态面对某个局面也会再次扭转事情的发展方向。

☆☆☆天秤座——译者：@瑜伽学徒爬爬_ATS

拭目以待。

一般而言，天王星和冥王星不会总是给你施加强力影响，不过让我们直面这一点吧，它们不是太阳系里最具欢乐气息的存在。最好的情况是，未来一周发生的事情会开启长期对你关闭的一条通路，但最糟糕的情况会是，在通往成功的路上看似万事俱足的时候，局面可能会突然出现180度大转弯。采取逆来顺受的态度吧：实际的问题需要实际的解决方法，而且即便事情的发展影响了你的心情，其实也能用积极的态度来改善。你对事物发展的想法，并非宇宙的想法。时间，总是会证明一切的。

☆☆☆天蝎座——译者：@听云走路的声音

改变的迹象。

我可能使你对木星在天蝎座的有利影响充满了憧憬，但如果你还依然处于等待着有好事发生的状态，那么本周这种有利影响可能会起到作用。也许只是一个非常小的迹象或极细微的直觉告诉你某个情况正朝着正确的方向发展。当然，与其等着事情突然出现，不如选择启动你自己的某个计划。我的建议是，不要利用这个机会去教训别人，还有面对只需要多一点耐心和时间的情况，也不要操之过急，慢慢来。

☆☆☆射手座——译者：@苏格拉杨

沉默的力量。

一切都在你选择的用词里。交流之星水星同时和冥王星和天王星形成了角度，所以要想让一个情况发展超出掌控是很简单的，只要你说了些什么，你说的方式不太注意就会失控。如果你有疑惑，什么都别说。但这并不意味着这一周都没好事儿了，不是的，因为确实有一些格外积极乐观的好能量，可能预示着成功的结果。但当你在外面和你想拉拢的人社交时，你还是要多留意。意外事件可能会积累演变成一个让人 愉快的觉醒，但也可能会让你震惊得不知所措。

☆☆☆摩羯座——译者：@脚步果果

不管风吹浪打，胜似闲庭信步。

也许你已经有了感谢冥王星的理由，因为它消解了某个耗费你财力或情感的状况，但如果你还是一直在苦战的话，应该离突破之日也不远了。一次充满挑战的会晤可以得出对你有益的结果，某个消极状况也会转变至积极态势。即便是你经历一场拒绝，或是你的努力无法如预计的那般发展，也都存在着协商的空间。别着急表露你的真实感受，提出反对的建议并保持信心。这一周整体而言是反复无常的，不过周日却带着最为强大的力量。

☆☆☆水瓶座——译者：@幻觉manjusaka

风险元素。

今年木星在你生活的主要角色是增加物质价值，提高才华能力：更好的工作、赚更多钱、更出色的资历、对别人更专业的影响力等等。就算事业不是你生活里最感兴趣的一面，你的世界也会变得更大一些，也许是因为你出去旅行了，或你的朋友圈子扩大了。太阳与木星对冲，这些事情都可能成为现实。你会体验到好运，度过好时光，也会得到给未来以幸福和成功的机会。所有成功的人在实现成功的过程里都有勇气冒险：现在你是不是要加入他们的行列了？

☆☆☆双鱼座——译者：@即兴幻想LZ

稳住。

如果你很想享受浪漫或已经准备好与某个特别的人灵魂对撞，金星和海王星会提供支持能量。但如果这段感情已经很混乱，金海相位会雪上加霜。怀疑、半遮半掩的事实以及很多谜团进一步发展，让你怀疑另一半的忠诚，或者你自己觉得很矛盾。如果不幸言中，弄清楚事实以及自己的感受之前不要采取任何行动。不是任何事情都如表面看上去那样，因此不要在未完待续的故事上浪费精力、时间和感情。



