苏珊米勒，美国著名占星师，全美十佳占星师第一名，全世界最受欢迎的占星家，深受中文读者喜爱，被大家爱称为“三妈”。运势风格为事件指导。

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☆☆☆白羊座——译者：@一一ATS

这周最主要的星相是北京时间4月30日发生天蝎座满月，照亮你的财务宫，满月的甜美能量将延续到5月4日。这是个非常友好的满月，让你考虑金钱和财务稳定。土星与满月呈吉相，帮你稳定收入和储蓄。你可能准备开设养老金账户或其他投资计划，或你会听到消息说你的贷款或按揭得到了批准。你也可能得到版税、保险理赔、继承的钱等。如果你需要财务顾问，问问家人和朋友这类对你很负责的人，看看有没有合适推荐。这时你做出的财务决定将是长期持久的。

☆☆☆金牛座——译者：@一一ATS

这周重点是结成强大的个人或事业联盟。北京时间4月30日发生天蝎座满月，照亮你的人际关系宫，让你将一段关系正式化，也许是通过结婚，如果是事业关系的话，也许你会与对方签约。这个满月非常友好，土星将稳定和安全感当作礼物送给你，这时非常适合做出持久的承诺。你可能订婚或签下一个经纪人、经理人、公关、律师或其他支持你成功的专业人士。你拥有大福星木星位于人际关系宫，这种优势可是十多年才来一次。努力争取、做出承诺吧。

☆☆☆双子座——译者：@cloverATS

满月通常带来完结，北京时间4月30日发生天蝎座满月，可能突显出健康问题。如果你最近感觉不太舒服，这周的满月可以帮你彻底治疗、解决病症，至少终于确诊并制定最终的治疗方案。行运于天蝎座的木星与火星、冥王星呈吉相，后者在你星盘代表转化、变革的第八宫，帮你找到最合适的医生，根治顽疾，需要手术的可以神速恢复。身体无碍的话，这星相帮你改善饮食或调整运动计划，也可能是生活方式的改变，让你拥有最佳的精神风貌。

☆☆☆巨蟹座——译者：@幻觉manjusaka

这周爱情和浪漫是重点，北京时间4月30日的天蝎座满月照亮你星盘掌管真爱的第五宫。如果你单身，可能在这周迎来激动人心的浪漫邂逅。如果你感情稳定，可能这周订婚甚至结婚。土星将助力这段感情，为你带来持久和稳定。如果你已婚，这时可以一起计划些共同去做的事情，让婚姻更幸福，比如二度蜜月或决定要个宝宝。金星在你私密宫，加上火星和冥王星在你伴侣宫，说明如果你在感情里瞒着伴侣一些事，这时可能爆发出来，导致不愉快的闹剧。

☆☆☆狮子座——译者：@王小亚

这周你的个人生活将是最重要部分。北京时间4月30日发生天蝎座满月，落在你星盘掌管家庭的第四宫，帮你打下根基并令你的家庭生活比过去更有安全感。若你一直想买卖房屋，很可能签约并得到很好的价格。若你正进行改建、重新装修或扩建，会令你的房屋价值得到可观的升值。要是你正想租赁首套公寓，你选择的地方会令你欣喜。也许你会在家中招待朋友或举办派对。另外，如果你一直在想法设法给父母提供实质性的帮助，这周也能找到合适的解决办法。

☆☆☆处女座——译者：@幻觉manjusaka

这周生活变得更忙碌，北京时间4月30日发生天蝎座满月，这个满月与你非常和谐。满月会给一些事情带来结论，你可能这时签约了、发布了博客、提交了文章或提案等。工作上你可能要同时处理很多任务，应对各种信息、咨询和临时会面。每个人都渴望得到你的建议，包括你的兄弟姐妹、表亲或邻居。你也可能短途出行，去看望和关注你心爱的人。如果五一节日期间可以抽出时间就去吧，行运月亮与木星呈吉相，让你的旅程方方面面都很棒。

☆☆☆天秤座——译者：@一一ATS

4月在天蝎座满月中结束，北京时间4月30日的天蝎座满月落在你薪资和其他收入宫。这个满月带来好能量，但也会同时增加你的进账和开支。你可能这时付清账单，采购长草已久的昂贵物品，得到等待已久的资金，或用些钱投资在家里。如果你在面试新工作，会确定不错的薪资。如果你开设储蓄账户或养老金账户，土星会带来长期稳定，这样你就可以不断积累，眼见着钱越来越多。如果你申请加薪，这周就可能得到答复。

☆☆☆天蝎座——译者：@cloverATS

4月最美妙的时期当属北京时间4月30日发生的天蝎座满月。每年只有一次满月落在天蝎座，所以在满月之后的四天里，有些对你来说非常珍贵的事情即将圆满。和以往能量不稳定的月相不同，这次满月带来的结果将是无比稳定、长长久久、令人愉悦的。若本周有重要的合同要签，律师也确认无误，你就可以放心去签了，水星现在已经恢复顺行了。而你的第二主星火星会让你事半功倍，所以你们可以立即行动，向目标坚实进发。完全可以在毫不拖延的情况下，高效率地完成更多的工作。

☆☆☆射手座——译者：@幻觉manjusaka

这周以一轮甜蜜的满月开启，北京时间4月30日的天蝎座满月落在你星盘十二宫，这里掌管私密、休息、远离他人关注独自从事的创作等。这周你可能准备将自己的作品公诸于世了。太阳与土星呈吉相，保障你得到好结果。你主星木星还与冥王星呈吉相，给你巨大的力量做出重要改变，以此继续增强你的个人净值。土星还与月亮呈吉相，你的财务前景会有实质上的巨大改观，而且你还有机会得到稳定的收入渠道，让你放心许多。

☆☆☆摩羯座——译者：@王小亚

这周你的社交日程充满与朋友共享欢乐的好机会。北京时间4月30日发生天蝎座满月，有助你松弛一下，与带给你欢乐的人们在一起。尊贵的太阳栖息在你那象征浪漫、爱和娱乐消遣的第5宫，在结束一整个月的高强度工作之后，这次满月会给你的生活带去平衡，让你体验被欣赏与被爱的感觉，并享受每一刻。土星与太阳呈吉相，预示着你对恋人许下的未来承诺和规划是持久的。木星与海王星同步，意味着到了周末你想出去享受下宁静的时光。

☆☆☆水瓶座——译者：@王小亚

这周工作事务是焦点。北京时间4月30日发生天蝎座满月，点亮你星盘象征荣耀与成就的第10宫。若你一直在面试好职位，由于满月往往带来最终答案，你可能在5月4日前接到该职位是否属于你的答复。土星与掌管你伴侣、合作宫的太阳呈吉相。意味着猎头、管理人员、公关、代理人或其他业务合作伙伴将帮你找到大幅提升职业声望的良机。若你从事创意行业，海王星的能量确保你的创造力获得丰厚回报。

☆☆☆双鱼座——译者：@cloverATS

北京时间4月30日发生天蝎座满月，让一整周轻松惬意、如沐春风。你会不懈探索、试验、踏上激动人心的旅程。这次满月对生日在2月28日前后4天内的双鱼座加倍关照。满月重点在你星盘掌管扩张与个人成长的第九宫。你现在对日常之外的活动特别感兴趣，可能会因公到很远的地方出差、到处奔忙，也可能是游玩。还可能接受海外总部派来的任务或有钱途的出版合约。土星的能量确保事情进行顺利、毫不费力。



