莉娅怀特豪斯，英国占星师、占星专栏作者，专业占星网站及小行星资料库创始人、撰稿人，主业占星和塔罗解读。

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莉娅-2018年2月16日水瓶座日食：自由的代价——译者：@执迷不悔的LEO

此次日食/新月发生于北京时间2018年2月16日5:05，水瓶座27度07分。

这是一次日偏食，仅在南极洲和智利、阿根廷的少部分地区可见。它是属于沙罗序列150的71个食相中的第17号日食，该序列始于1729年。

日食出现在世俗盘中的11宫，我们会审视涉及团体与网络的议题——全人类及系统的运作模式。谁是你的朋友、部落、志趣相投者？你被怎样的团队吸引或拒绝？你与谁一起能产生归属感？与谁一起让你感觉到差异？

水瓶座也涉及进步，其守护星是善于创造的天王星，与高等心智、宇宙下载和天才有关。在水瓶座我们想要改变、新范式，一些与以往不同的东西。

这是南交点食相，所以虽然是一次新月，但也需要在制定新计划之前从不同的角度审视过去。食相与交点轴相连，因此常常带有“业力”的感觉。那些本命盘受到食相影响的人常常会拥有重新定位至灵魂进化道路的体验或启示。虽然起初会让我们感到惊讶甚至震惊，但发生的一切对灵魂成长是必要的。不过，并非每个食相都会给我们的星盘带来巨大震动，有时它只表现为一个小小的暗示、一点线索让我们上道或确认自己处于正确的方向上。就像是宇宙在会意地眨眼或点头。

婚神星与日食紧密相合，要求我们审视现有的关系合约——并非仅仅指感情关系，也包括朋友。我们同样要审视自己对更广泛的社会与政治体系做出的承诺。在国家盘中，11宫涉及议会。每个人都是团队的一分子——包括内向型的人。当下的行为涟漪般地波及未来。婚神星也要求我们思考为了长远目标，当下的自己需要做出怎样的承诺。

水星也与日食紧密相合，所以此次新月有着强大的智力暗示。我们思考、谈论——我们需要讲话。会有新信息暴露——或是未知的旧信息发挥作用。我们会听到或沟通一些能改变自己看待问题方式的信息。另一种现实浮现。日食与星盘的守护星天王星六合，同样显示了将出现卓越的思想。一些人会体验到认知的闪现、宇宙下载，就像一次重要的精神软件升级。需要对可能性保持开放态度。生活就像天王星一样难以预测，尤其是食相期间。不要对下一步做出假设。水瓶座与科学态度相关。尝试，考验思想。不尝试就永远不会知道。

需要留意的是日食与木星相刑，使形势夸大与加剧。生活中新潜能的激动使我们对重要问题视而不见。同样，陈旧信念并不适合出现的新形势。这一高频日食产生的电子脉冲很容易变成激动的焦虑——突然产生对于未来的巨大恐惧或害怕改变。对一些人而言，木星位于热情、亲密与激烈的天蝎座会放大精神错乱感。水瓶座掌管怪异。它打破规则，身处边缘。

日食与小行星艾波娜（高卢罗马人中守护马的女神，在英国很流行）相合。她也是我的守护者，拥有白马的象征。艾波娜与丰饶和富足有关，与木星相似，她也代表大有前途。无论在个人层面还是集体层面，我们都有着巨大的能力。不过，艾波娜也与死亡相关，因为白马常常被视为将死去的灵魂带往另一个世界的动物。若聚焦于日食，就会看到终结为新开始让路的故事。

此次日食的萨比恩征象为“伐木以确保冬季的木材供给”。

这个征象强调需要为未来做准备。与木星相刑暗示依靠飞翔与祈祷而活的想法。积极思考很重要，但我们必须记得水瓶座同样被实际的土星所守护。思考一下，现在你需要做什么才能确保未来数年的幸福。日食结束后的几小时，土星将与金星完美六合。在改变的时期，我们需要稳定——一个锚。土星与金星六合将我们稳定于内心。忠实于最深层的价值观以显现出长期目标。

有时也必须有牺牲。生活的某些层面需要让位于新成长并护佑未来。日食与木星（位于资源丰富的天蝎座）相刑表示我们要探索自由的代价，以及我们是否准备好承担后果。生活固然没有担保，但回报往往大于投资。