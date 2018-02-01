吕克德贾格，德籍著名占星研究人，主业为德国某大城市政府法务人员，研究占星数十年，多年为占星字典、巅峰占星等英语、德语刊物撰写文章，研究中结合汉堡派虚点计算体系，风格偏事件指导。

转载请注明“星译社”及译者幻觉

★★★吕克2018年2月占星播报——译者：@幻觉manjusaka

【很重要的译注：吕克一般采用1°容许度，根据时差基本是文中强调日期的当天，每个人习惯采用的容许度不同，建议在文中日期上±1天参考。】

社会层面的事件一般多发于2月4日、2月11日到12日、2月19日、2月25日到26日。

2月一些星相对以下生日的人有特殊影响：

·如果你的生日在2月7日、3月24日、5月9日、6月25日、8月11日、9月26日、11月11日、12月25日，这个月你会和别人一起享受温馨舒适的时光。可能有些成功的集体活动、带来利好的人际联络。

整体上说，2月3日、2月6日、2月8日、2月16日是运气不太好的日子。尽量不要在这些阴郁、不幸、混乱、空虚的日子里启动重要事务，不要求婚、结婚、改变居所等。因为事情不按计划或期待进行。

2月3日到4日，金星在水瓶座21°与天蝎座21°的木星相刑，同时太阳在水瓶座15°对冲狮子座15°的北交点。金星是小福星、木星是大福星，它们之间的上弦刑相位热爱快乐、喜欢社交。这是带来人气的星相，但也华而不实。要注意支出，也要注意财务损失的可能。

太阳处于一个不稳定甚至带来挫败感的位置。太阳在水瓶座15°指向叛逆的人，想改变路线、进行一次让人失望的颠覆。有时，太阳合南交指向名人、大人物、总裁级别的人被开除、离职、辞职或身故。

·如果你的生日在1月25日、3月10日-11日、4月25日-26日、6月11日、7月28日、9月13日、10月28日、12月12日，2月3日前后，你很有说服力，可以影响你身边的人。你可以用非常精彩的方式分享一些信息或资讯。

2月9日，水星在水瓶座14°对冲北交点，带来非常狂热、忙碌的时间段。

2月10日，金星进入双鱼座，同时太阳在水瓶座22°与天蝎座22°的木星相刑。金星进入双鱼座这个消逝、放手的星座，意味着一些关系（最广义人际关系）的结束，或指向一些关系的破裂，一个人需要学会放手。而上弦日木刑相位里，太阳落在失势的星座，木星能量更强，指向夸张、有些自傲、举止膨胀、不现实的理想主义。这个星相下也可能有法律问题出现。

2月13日，水星在水瓶座22°与天蝎座22°的木星相刑，指向更多虚张声势或尖锐深刻的谈话与发言。这个上弦刑相位加强了评判行为，会用太理想主义的视角看待事务，太多传言、太肤浅的思维。

2月15日发生水瓶座27°日食，这个日食属于南沙罗1周期，根据占星师伯纳黛特·布雷迪的研究，这系列日食代表理想和对理想的热烈表达。如果你有个人星体或重要点位落在一个星座的27°，你会充满各种想法或意见。

·如果你的生日在1月3日、2月17日、4月3日、5月19日、7月5日、8月21日、10月6日、11月20日，2月16日到17日前后是一段学习、研究、调查的时间段。你们中一些人可能感觉情绪低落、压抑、害怕损失或分离。不要对别人期待太高，否则可能失望。注意失窃问题。

2月17日，火星在射手座13°与双鱼座13°的海王星相刑，同时太阳和水星相合在水瓶座28°。这次犀利的下弦火海刑相位发生在双体星座，指向劳累、错觉、欺骗、病毒（流感？）、因为欠缺界限感被利用、引诱等。日水合指向混乱中的一些沟通，可能涉及罪犯和他们的受害者。

也在2月17日，水星进入其失势的双鱼座，又强化了上述的混乱，带来一种失落感。

2月18日太阳也进入双鱼座，这时在双鱼座构成群星格局，包括太阳、水星、金星、海王星、凯龙，群星位于掌管秘密的星座，指向有很多在幕后和背景中发生。如果你是白羊座，你会进入一个危险的时间段，在你背后发生很多事情，也可能有些健康问题。

2月18日两个星体换座加上月亮也换座，月亮从双鱼座进入白羊座，所以这一天很重要。这些换座都可能触发或点燃一个混乱的阶段，或导致一些东西溶解（这时的溶解往往就是字面上的意思，因为这时往往涉及到与水有关的问题）。

2月21日金星与海王星相合在双鱼座13°。金海相位指向转瞬即逝的、博大的爱。这个相位超越了肌肤之爱，会让人想起亲人、爱人、爱情梦想、更人道、更柏拉图的爱。

2月25日金星在双鱼座18°与射手座18°的火星相刑，同时水星与海王星相合在双鱼座13°。金火相位指向与界限感和越界有关的问题。这时有些潜意识中的冲动，可能导致一些冲撞和事故，这些是一定要发生的，这样才能确保人们学会设定界限。而且这个上弦金火刑指向付出与收获、关系与自由、自利与共同利益之间的失衡。意见分歧变得很明显。而混乱的水海合相位中，水星在失势星座，海王星在入庙星座，水星更弱，创造了迷雾、不确定、误解、失望。

2月28日，水星在双鱼座20°与射手座20°的火星相刑，指向过度自信、言辞讥讽、口头表达上的刺激和挫败。可能有些尖锐的争辩发生，你需要捍卫自己。这个上弦刑相位加强了神经上的紧张、争吵和分歧，让2月底处于一大堆混乱之中。

本月爱情名言

快乐的婚姻是两个善于原谅的人的结合。——Robert Quillen

抱怨是爱的死亡。——Marlene Dietrich

一段健康的感情关系中，伴侣双方都参与到不断吸引和勾搭对方上床的过程。——Andrew Greeley

一个吻擦去岁月，让心再次年轻。——Rupert Brooke

爱在付出时是最好的礼物，在收获时是最高的荣誉。——Fawn Weaver

和你在一起时，我想去的唯一地方就是离你更近的地方。——来源未知





​