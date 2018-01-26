彼特沃森，英国知名占星专栏作者，曾在《每日邮报》等纸媒撰写运势专栏，开有电视、电台专题星运节目。

转载请注明“星译社”及译者，谢谢，同时参考日升星座。

☆☆☆白羊座——译者：@一水间_Lorraine

爱情

1月末的月食为各种关系投射新的光芒。但是，不要相信别人告诉你的任何事，尤其是3月，以防某人有意误导你。7月末起，你会是发号施令的那一个，因此当11月6日天王星逆行回白羊座，如果有人试图打动你的话，你会对其带来的意外有积极正面的反馈。感觉人气飙升。

健康

年初，想要给某人留下深刻影响从而用力过猛，就会造成压力。因此，掌握好节奏。夏天，更好照顾自己让你受益。10月开始，对于心理健康方面的新思维让你在生活中的若干领域感到更稳定。但在11月末和12月初就一定要好好照顾自己，逆行的水星让你对某个导师的可靠性心存怀疑。

个人突破

2018年整年，严厉的水星占据了星盘中的强势地位，无论工作还是家庭，你都需要全力以赴。5月，星象的变动可能让你想出创新性的理财方式。8月的日食强迫你重新评估一段亲密的关系。11月，如果涉及旅行或者吸引你好久的知识教育机会，可要小心谨慎。

☆☆☆金牛座——译者： @安德烈Andrea_ATS

爱情

早春时节，水星逆行会勾起你对于某人的阴暗想法，打乱内心的平静。你需要仔细研究在4月中旬收到的有意义的信息。在5月25日前后，不要被木星和海王星的相位蒙蔽，以为所有的甜美梦想都能成真。这一相位还会在8月再次出现。某些人可能会过度许诺。9月，冥王星会帮助你揭开真相。在12月，你会发现冉冉升起的希望之星不会再像之前那般虚无。

健康

健康方面，过度思考可能会让你不愿尝试新的养生方法，直到5月中旬，天王星进入你的星座，你才会变得更大胆。这个夏天，你不会让各类压抑的状况阻止自己通过创造性的方法对身、心、灵进行提升。虽然到9月，你会进入一个自我反思的阶段，不过极限运动或者骑行仍会被提上日程。11月中旬，你将不再质疑某些对自己有益的事物的价值。

个人突破

1月31日月食会让家族事务方面的疑惑变得清晰。随着2月中旬的日食一同到来的是职业上或者财务上的回报。5月，你会知道该怎样加深一段关系，支撑你完成自己分内的工作。在夏季末，你可以解决长期存在的问题。11月起，木星来到射手座，房产或财务交易成为重点事项。

☆☆☆双子座——译者：西泽里

爱情

你投入越多精力，爱情状况就越好。尤其是一月末当火星进入射手后。很可能在复活节之前看到好的结果，并且随着温柔的金星位于天秤的八月初，你会觉察到一种不同的爱。当11月到来，你将会在一段曾看起来无法挽回的关系中重拾希望。12月20号左右，某人不寻常的风格可能会掳走你的心。

健康

2018年大部分时候，积极乐观的木星掌控着你的健康宫，而你的身心却有些自我失控。一月的木火合使得这一年成为保持健康，强壮和快乐的革命年。在四月，五月和八月探索热瑜伽或冥想内观。你将会在九月份为自己做出重大投资。12月2号左右会有令人鼓舞的消息。

个人突破

从一月初开始，合作项目就蓬勃发展，以一种积极地方式控制每日工作，或者是四月中旬出现的问题。随着木海合的结成，5月份能看到回报。因为7月和八月的两个日蚀，和钱有关的事或家庭的洽谈协商也将会成功。你会在秋天的时候发现，很多生活中的好事都是源于一个特别之人的支持。

☆☆☆巨蟹座——译者：西泽里

爱情

木星在你宫位的轻松愉悦区域，应该会为本年度带来许多神采飞扬的高昂情绪。但要避免过度承诺，因为太阳在三月份会对峙土星。在6月28号满月的光耀下，你会更深刻地了解自己以及一个亲密之人。8月中旬，等待已久的消息温暖你心窝。你需要保持精力，好从八月到年底充满乐趣地“胡作非为”。

身心健康

当日蚀在2月15号出现，你需要开始更好地照顾自己了。在3月23号起的三周水逆期间，你需要警惕某人的秘密安排。5月或8月，你所采用的一种健康或健身的速成法会功亏一篑。11月和12月20号左右，避免过度无节制，可以尝试对强健体魄的修习，比如尊巴或滑板。

个人突破

1月底的月蚀，别出心裁地利用你的资源将会得到提携。4月份，在关系问题中药坦率地说出你的想法。7月13号在你的星座有个日蚀，强调了特殊的才能将被浪费。好好享受9月25号事业或财务上的回报，以及11月份任何因天王转至你星座至高点时所发生的事。

☆☆☆狮子座——译者：@幻觉manjusaka

爱情

2月中旬对一段感情的疑心会逐渐消散。7月太阳与火星相位紧张时，你一定不要太在乎一些小事，那时的情况并不像看上去那么具有威胁性。9月你对感情关系的信心有所恢复。秋末时节，可能有人说的话全都是错的，等到12月水星不再逆行时就会弥补你的。

健康

2018年严肃的土星始终在你健康宫，等你适应了这种能量，你的紧张感就会消退。寻找有创意的方法来放松。3月中旬火星改变星座时，你的能量水平会飙升。健康补品或激发活力的健身课程在4月带来带来斗志，而9月，掌管力量的冥王星也会带来士气。11月不要放弃一个让你觉得有些难度的健身机制。

个人突破

1月底的月食和2月中的日食让你领悟到自己的行为，鼓励你用不同方式对待别人。夏天还有两次日月食，你的进步会很明显。事业上或个人生活中的误会将在8月19日左右解决。记住，你应该努力工作的同时努力玩乐。12月抓住旅游机会。

☆☆☆处女座——译者：@幻觉manjusaka

爱情

和恋人相处时不应该有任何压抑自己的地方，2月太阳与土星关系还可以，这时与人调情可能带来不错的收获。4月中木星和冥王星游说你更加大胆。初夏可能有个长期梦想成真。8月的发展给内心带来更多温暖，超出你的预期。11月可能有意外发现，12月中一次直接坦诚的交流可以振奋你的精神。

健康

2月中强调了你对健身还不够重视的地方，你被迫要改变方法。如果你感觉热情减退，接受那些提供支持的人给你的帮助。7月的月食前后，你看上去就很不一样了。有个人在竞争比你有优势，意味着你要更加努力保持稳定和强健，特别是9月到11月，火星提供了更多助力。

个人突破

那些毫无根据的忧虑将在1月底消失。春季应该会让你采取一种更轻松的生活方式 ，特别是4月14日木星与冥王星合作的时候。5月中旬，那些密切的人际关系变得不那么激烈了。7月重新评估别人需要你提供多少支持。9月时沟通无阻。11月，天王星和木星改变星座，伴侣关系或家庭问题得到缓解。

☆☆☆天秤座——译者： @瑜伽学徒爬爬_ATS

爱情

2月中旬的日食会为强烈的个人关系带来澄清净化，不过可别经常熬夜哦。春季期间，会出现有意义的讨论，内容涉及感情或者婚姻。在7月底的时候会有人点亮你的生活。不过当天王星在11月进入白羊座搅动局面以后，平静的生活会告终。12月20日左右生活的波动会逐渐减弱。

健康

春季，来自竞争对手的攻讦并不能阻止你提升自己的外貌和体质水平。5月25日木星和海王星的相位会证明，你值得为自己的外貌和感受花钱。夏日容易出现超负荷的状况，8月19日的时候你可能利用跑步、普拉提——加上按摩——来恢复状态。11月中旬火星会帮你对抗懒散的倾向。

个人突破

2月中旬让自己安下心来享受轻松无忧的消遣状态吧，你不会觉得后悔的。7月的日食会让你明白，自己受到某些人的影响正处于领先位置。当9月木星冥王星的联盟点亮投资和财产方面的时候，你在财务方面拥有良好的表现。11月的时候在某段强大的关系中期待着不同寻常且令人兴奋的发展吧。

☆☆☆天蝎座——译者： @斯夫_ATS

爱情

如果今年年初在爱情方面一切都进展的很缓慢的话不要失望。等到2月和3月的时候，星星们的动态将会给你带来补偿。而且从5月中旬开始一直到11月，天王星将会进驻金牛座，届时你对待爱情会采取一种比较随性的态度。海王星会让事情变得更加有趣。但是在8月初的时候不要轻信你所听到的任何事情。而且一直到年底，都不要被别的人和事影响和扭转了你的想法和态度。

健康

不要抵制那些能够帮你保持健康和强壮的方法。在2018年年初的时候，你需要在自己身上做一些工作。你也要确保自己再3月和4月的时候不要被逆行的水星影响了情绪。一些略微有点变化的兴趣爱好，比如动感单车或者在家试试顺势疗法都能够给你带来帮助。天王星和海王星之间的连接会作用于你星盘中的健康宫，他们携手保证了你在12月15日左右会在某个有趣的人的帮助之下达成自己的目标。

个人突破

1月下旬，当月食强有力的发生在你的星盘之上的时候，有关长期目标的一些错误信息将会被澄清。5月和8月，你的创造力能够吸引到大家的目光。秋天的时候可以深入的挖掘一下需求，看看做些什么可以弥补你和亲戚或者邻居之间的裂痕。11月，当木星进入射手座的时候，天上掉下来的馅饼可能会改变你的人生哦。

☆☆☆射手座——译者：@幻觉manjusaka

爱情

感情中的破坏和混乱将在1月中结束。但逆行的水星可能在4月上半月再次带来冲击。夏季中段，你一定会在进步过程中接到一些惊喜的消息。11月天王星回到你星盘恋爱宫，所以有个人或事情让你特别兴奋。12月幻想变成现实——还是再好好看看，真的变成现实了吗？

健康

用排毒饮食和温和运动摆脱冬日阴霾。3月底肯定得到积极结果。5月到11月之间，天王星帮你决定请个私教支持或做些咨询，解决困扰你一段时间的问题。力争在年底前取得巨大的成就感吧。

个人突破

追随你的直觉，年初的赚钱计划加上木冥吉相会提高你的收益。7月13日左右，你应该会为了一个合作项目激发出你和合作者最好的状态而感到自豪。8月会启动一次推迟的旅行或聚会。11月木星进入你星座时，你得到的胜利会成为庆祝的理由。

☆☆☆摩羯座——译者： @hans-he

爱情

如果在2018年初，爱情与浪漫遭遇黯淡无趣，天王星在5月换座会让事情增色不少。拥抱令人兴奋的新想法，这样7月13日的食相就能帮助你证明你不是墨守成规的人。当心某人在夏末突然改变态度。但假如在11月这个人举止的时断时续变得令人不安，交涉之。

健康

你逐渐习惯你的守护星，土星在你的星座。所以，任何有组织的或正规的事会吸引你——比如，健身房会员或私人教练。到了4月末，当金星进入双子座，你的投资会得到回报。9月初，一些碎语或误解不能阻碍你想做出的承诺。11月末，你自己或让别人评估下你的身心健康。

个人突破

1，2月的食相让你关注事业或金钱相关的领域。你会从4月中旬开始反思家宅，财产或家庭事务。到了8月，你将意识到你的行动全部正确。在9月，木星和冥王星积极联袂之时，某个团队聚会会触动你的心弦。11月，一种开明的处理家庭事务的方法会露出水面。

☆☆☆水瓶座——译者： @一水间_Lorraine

爱情

1月末，新的光芒照耀婚姻或浪漫关系。春天和初夏，偶尔会变得有些轻佻。但是，7月份对于当前的境遇就有很微妙的问题出现了。8月11日的日食会提供解决方案。如果要在一段复杂的关系中维护自己，那请在11月中之前完成这项工作，因为11月中之后充满能量的火星就不在水瓶座了。

健康

对于健康而不是自我认识，2018年初的满月为一整年设定了基调。5月中会收到提醒让你好好照顾自己。7月就可以看见成果。10月，太阳冥王星负相位，某个很久以前让你很不安的问题又再次浮现。12月22日前后，你的年终总结会写道，自己一直以来都做了对的事情。

个人突破

2018年初，你会完全看明白一个人。长久以来你害怕被众人瞩目，4月，借助木冥相位的力量，终于可以摆脱这种恐惧。5月到8月，天王星位于如城墙一般坚实厚重的金牛座然你重新思考家人和资产配置问题。12月，某个权威人士带来非常有价值的消息。

☆☆☆双鱼座——译者： @一水间_Lorraine

爱情

某人的自私让你非常生气。2月，不要太玻璃心，4月，小口角可能变成大争执。5月，金星进入感性的宫位，让你身段放软。接下来数周，你会对周围人的情绪更包容。11月的新月期，记得要有话直说。

健康

今年有两个食相——1月的月食和8月的日食——影响掌管健康的宫位。在这个周期你需要去解决生活方式的问题。向自己保证，夏天到来的时候一定要非常健康，比以往任何时候的身体都要好。秋天，太阳与天王星成不和谐相位的时候，以及12月初水星逆行期间，如果有人说你变得很自恋，请不要理会。

个人突破

现在土星离开了星盘中能量强大的宫位，你可以享受自由了。一整年的时间，你可以做出好成绩，无论是个人还是工作领域，4月中，财务上可以东山再起。8月，突然非常想到远方旅行，这种情绪是被木星和象征梦想的海王星挑起的。11月听到的消息鼓励你2018年结束之前花一笔大钱。





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