苏珊米勒，美国著名占星师，全美十佳占星师第一名，全世界最受欢迎的占星家，深受中文读者喜爱，被大家爱称为“三妈”。运势风格为事件指导。

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☆☆☆白羊座——译者：@一一ATS

这周你在各种事情上要做到左右兼顾，为工作安排和假日时光都分出一定的时间。12月25日金星与土星相合在你掌管荣耀的第十宫，暗示着这时的工作责任可能干扰你与亲人、爱人的安排。如果你还单身，可能通过工作上的活动认识新桃花，所以你应该参加同事或老板组织的聚会。12月28日火星与海王星呈吉相，你可能与另一个人产生爱情上的化学反应。水星已经顺行了，等到周末时你可以充分利用节后折扣，以优惠的价格入手一些好东西。

☆☆☆金牛座——译者：@一一ATS

这周你可以从日常责任中解脱出来，稍微休息一下并安排一些游玩活动，因为你星盘掌管个人成长的第九宫充斥着星星的能量。12月25日土星与金星相合在你第九宫，可能给你的旅程造成延误或为分隔两地的恋人造成障碍。你也可能利用这个机会参加文化活动，带给你精神食粮。假如你在旅行，可能会认识生活方式与你完全不同的人，带来思想上的突破。如果你追寻爱情，12月28日火星与海王星呈吉相，头脑上的相互吸引可以引燃激情的爱恋，最终有机会发展成一段感情关系。

☆☆☆双子座——译者：@cloverATS

这周金钱事宜需要你关注，四颗行星齐聚你星盘掌管共有资源的第八宫。12月25日金星与土星相合，意味着你想看看怎样整顿混乱的支出现状，你可能取消之前订阅但从来不看的杂志、或看看能不能找到性价比更高的电话/网络套餐，也可能你想削减电费开支，或整理衣橱，把不合身或过时的衣服淘汰到二手店或捐赠慈善。现在是非常好的时机，清理那些对你不再有用的资产，为2018年的新开始腾地方。

☆☆☆巨蟹座——译者：@幻觉manjusaka

这周人际关系是重点，四颗星体位于你对宫摩羯座，说明你这周会用上很多时间，以传统的方式陪伴家人、亲人和爱人。圣诞节时月亮在双鱼座，如果你参加各种宗教信仰活动的话，这个星相又带来更高的灵性气氛。12月25日金星与土星相合，如果你正在恋爱，可能希望在这时明确关系。另外，如果你还不愿意被一段关系束缚，这时你可能决定结束这段恋情或有所改变。如果你已经有伴，土星则帮你检查双方之间明确过的或默认的约定，重新评估你们的长期目标以重新明确你们的责任。

☆☆☆狮子座——译者：@王小亚

这周你有超多事情要忙，恨不得拥有分身术。可能你正处在年底赶工的压力下，同时还要兼顾家庭责任。四颗行星汇聚在你掌管工作、服务、健康的第六宫，敦促你记得留些时间给自己，关照自己的日常养生以便保持良好健康状态。12月25日金星与土星相合之际，你最好谨慎承担各种责任，这样就不至于过于忙碌而导致身体透支。12月28日火星与海王星呈吉相，你可能需要用些时间照顾一位长辈，或帮助他们保护经济利益。

☆☆☆处女座——译者：@幻觉manjusaka

这周童话般的爱情故事可能成真，因为四颗星体位于摩羯座，你掌管真爱的第五宫。圣诞节时，月亮在你对宫双鱼座与神秘的海王星相合，再加上金星与土星相合，非常合适求婚、接受求婚、举办婚礼等，宣誓你们将永远快乐相伴。摩羯座的能量说明，你想要一种传统的婚礼仪式，需要做些细节上的计划。如果你已经有伴，这时非常适合决定成立小家庭或给你们的爱巢再生一个小宝宝。12月28日火星与海王星呈吉相，激活了你的创意灵感，可以和伴侣谈谈怎样实现更美好的未来。

☆☆☆天秤座——译者：@一一ATS

这周采用细致有条理的办法会助你成功，四颗行星位于摩羯座，你星盘上掌管家庭和家人的第四宫。假如你在为假日聚会做准备，要限制一下邀请客人的数量，确保12月25日金星与土星相合在家庭宫之际，你可以获得充足的支持，避免出现混乱。坚持传统方式可以让你获得安全感，而不要在这时尝试新东西。土星的影响暗示着你需要完成对父母或长辈应尽的责任，也许是帮他们搬入适合养老的社区。水星已经顺行，可以与家人一起商量如何更好地照顾亲人们。

☆☆☆天蝎座——译者：@cloverATS

这周你会忙于出行或走亲访友。火星位于天蝎座令你魅力大增，每参加派对必将成为焦点。四星齐聚你星盘上的沟通宫，意味着现在你的表达欲很强烈。12月25日金星与土星相合在你第三宫，你可能与兄弟姐妹就金钱问题进行多次沟通。12月28日火星与海王星呈吉相，恋爱运五星级，也大利社交或从事创作。也可能你很想去听听演唱会、读一本爱情小说或在你最爱的夜店大显身手。

☆☆☆射手座——译者：@幻觉manjusaka

如果你会庆祝圣诞节，那今年的圣诞节你可能必须面对圣诞老人的些许恶搞。12月25日金星与爱发牢骚的土星相合在你财务宫，你可能必须归还或退换一两个礼物。过去三周，淘气的水星在你星座逆行，导致了购物和网络空间的大破坏。射手座的幽默感是很出名的，但今年可千万不要给别人的圣诞袜里装木炭，这样的恶搞只会让你背上不好的名声。12月28日是个不错的日子，适合窝着看本好书或在壁炉前陪着恋人一起放松。

☆☆☆摩羯座——译者：@王小亚

你将拥有非常棒的一周！四颗行星聚集在摩羯座，意味着今年的节日季你可能采用传统方式庆贺。你也许会和重要人物一起参加在著名高尔夫俱乐部、游艇、滑雪度假村、五星级餐厅、历史悠久的酒店举行的有趣派对。12月25日金星与土星相合在你星座，你在这周建立的人际关系将是长期持久的。12月28日，火星向海王星送去秋波，让这天成为外出参加社交活动的好日子。若你单身，很容易吸引一个与你交谈甚欢的潜在发展目标，没准会引发一段炽热的恋情。

☆☆☆水瓶座——译者：@王小亚

四颗行星点亮了你的精神区域，你将充分享受节日的真正意义。这周可能会有许多活动发生，比如你会参加音乐会、欣赏芭蕾表演、参与宗教服务、或去抚慰身心的地方放松一下。12月25日金星与土星相合在你十二宫，促使你用些时间从事慈善工作，比如在食物发放中心帮忙，或去慈善组织当义工，为贫苦的孩子送上玩具。若你是位艺术家，12月28日火星向海王星发送光芒，有助你专心从事创作任务。

☆☆☆双鱼座——译者：@cloverATS

这周你将与心爱的人们共度圣诞，连职场也洋溢着节日的喜气。火星在你旅行宫意味着你可能远离常住地去远方旅行，也许是为了与家人团聚或到度假胜地滑雪或热带岛屿冲浪。你可能参加一些文化活动、善款募集活动，或与大人物们在豪华餐厅共进晚餐，这些都有助于拓展你的交际圈，帮你缔结新的事业关系，机会难得。12月25日金星与土星相合在你友情宫，可能帮你交到一生挚友。12月28日火星与你主星海王星呈吉相，让你的运气旺上加旺。





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