罗伯本兹尼，美国著名占星师，作家、诗人、音乐人、社会活动家。运势风格为心理指引。

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前言——译者：@刘小猫Sienna

2018年星运展望

开始梦想和计划新的一年里你想成为谁！你通过自我激励而成为更好的自己，这样可以赢得我的帮助！

向自己承诺

写在纸上：“我会竭尽所能，吸引所有帮我实现目标的支持和资源。然后写一份声明，讲清楚你在2018年最想要的、带来成长和满足的经历——并且你自愿为之努力，哪怕是改变自己来吸引它们。把这份魔力之书放在自己的钱包里或枕头底下下。

我对你的祝福

2018年，我祝你开心地喷发出深深的喜悦与感恩；得到源源不断的洞察力和顿悟的天启，让你可以顺畅地吸收整合；会有各种不同的好运融合在一起出现，带来一份细腻的疗愈；而迷人又放松的冒险让你把不同的经验编织在一起，让你感觉在这个世界宾至如归。

选择你的想法？

“你需要学会如何挑选你的想法，就好像每天挑选衣裳一样。这是一种你可以培养的力量。如果你非常想控制好生活中的事情，那就去控制你的思想。这是你唯一应该努力控制的东西。”——伊丽莎白·吉尔博特

重新构造你对基督的梦想

有些基督徒可能会为此震惊，其实在美与真理实验室，基督只是神的化身之一、众多高阶魔法师之一。

他们可能认为，像我们这样的人——女神崇拜密宗苏菲派异教徒犹太教禅宗骗子女巫相信社会主义和自由政治哲学的人们——不可能与他们心中的宇宙英雄有任何亲密的、生动的关系。他们表现得就好像他们才是历史上最为聪明的人。

基督耶稣是女权运动的拥护者，是已有的腐烂政权的解毒剂，是工作在宗教机构之外的、激进的精神活动家。

他是穷人和底层人士的热烈拥护者。他一无所有，对“私人财产”这个概念毫无想法。他坚定地反对暴力与战争。除此之外，他是爱的主人，他把一生都献给神之智慧。他甚至达到了这样的地步：“爱你的敌人，善待恨你的人，祝福诅咒你的人，为虐待你的人祈祷并且奉上你所有的财物。”

那我很想成长为基督耶稣啊！（但如果你不想成为他，也完全没有问题。崇拜耶稣的正念之光但不成为一个基督徒，我们从来没希望你成为什么徒。我们希望你只成为你自己！）

有没有哪个被劫持的英雄你想解救？有没有什么破坏掉的珍宝你想挽回？有没有任何走上歧路的救世主你想让他重回正道？

“耶稣生命的全部意义，不在于我们要成为他，而是我们应该如他成为他自己一般成为我们自己。耶稣不是个例外的伟人，他是一个好榜样。”——卡尔荣格

消解头脑中的错误观点

这里有一个你可以给自己的节日礼物：抵制、扭转、消解头脑里有关你是谁、你应该如何生活的错误观念（也包括你对其他人的错误观念）。

与不断变化的宇宙共谋改变

为了找到我们隐藏之下的美，到底需要杀死什么？

什么过时的剧本遮蔽了我们的双眼，让我们看不到生活给我们的祝福与激励？

过去适用甚至过去杰出的理论中，哪些让我们意识不到面前展现的崭新造物？

结束我们精神上的陈腐习性，只有一次是不够的。进入正念的入场费是投身于不断地结束。

我们必须一次又一次问自己粗鲁的问题，一次又一次鞭策自己。

今日美、真、爱、善、义和自由的版本总有一天会消失。

为了与时俱进——培育明日版本的正念——我们需要在混沌中安于自己的日常生活。

我们与正念的关系，必须是一场永不停止的即兴表演。

如何发现好消息

实验：把你2018年的目标印在自己身上，你发现好消息的概率至少不会低于发现坏事情——你会认为痛苦、混乱、腐败、悲剧的故事不如胜利、解放、快乐、独创的故事有意思并值得你关注。

☆☆☆白羊座——译者：@幻觉manjusaka

2018年上半年，你的生活就像一个心理训练营，一定可以增强你的情商。再用另一个方式设想你来年的经历：这一年你经历的事情将组成来自宇宙的友好助力，推动你充满活力和智慧，创造你今后人生中想要的长久关系。当你经历自己有趣的测试和谜题时，也要注意观察并发现，如果你现在开始加深生活中的爱与配合，那五年内你的日常生活大概是什么样子。

☆☆☆金牛座——译者：@幻觉manjusaka

你很快就有机会溜到边境去，建议带上你的锦囊，也随身带上礼物，万一边境的秩序松懈，你必须给谁拍个马屁呢。你随性而为的本能怎么样？确保让它处于最好的状态。你愿意偶然即兴发挥，面对出乎意料的状况尝试即兴回应的实验吗？我希望你会非常愿意。这听着好像任务繁重，但我发誓这是好事。如果你做好准备去无主之地漫游，你可能得到甜美秘密和魔法饼干。还有更多的好消息：你的探索会让你充分利用2018年里不断出现的可用机会。

☆☆☆双子座——译者：@刘小猫Sienna

这段日子很难得的看见那么多男性名人剃掉了他们的头发。布鲁斯·威利，道恩·强森，西尔，泰瑞斯·吉布森还有范迪赛尔都在其中。但是20世纪时，光头的形象可不常见。一个著名的例子是演员尤伯连纳。30岁时他开始秃顶。在1951年时，为扮演百老汇戏剧《国王与我》中的暹逻王，他决定剃光头发。那之后，光头就成为他演艺道路成功的标志形象。这样，他把很多圈里人认为是妨碍的事情变成了有利。他接纳了这明显的劣势并让它成为自己的力量和成功。我强烈建议你在2018年去练习一个自己版本的类似策略。接下来的几周将是开始的最佳时间。

☆☆☆巨蟹座——译者：@幻觉manjusaka

在世界上88%的人口居住的北半球，现在正是大自然的沉寂时间，光照较短，因为光合作用的减少，植物的代谢也变慢。落叶类的树掉光了叶子，连很多常青树都接近冬眠。但在这种静止中，巨蟹座，你开始成长，一开始是慢慢的，然后越来越快，你在进入一个空前的成长阶段。我预见2018年会成为你绽放的一年。

☆☆☆狮子座——译者：@幻觉manjusaka

如果你有尚未满足的好奇心，想知道你的血统、你的祖先或过去的谜题，2018年就是调查的好时机。你比以往更容易接触到你的亲属，也更容易找到丢失的传家宝。你也可以发现并充分利用上一笔被忽视的遗产。甚至家族的秘密也泄露了，让你知道了，这种秘密又尴尬又有魅力。如果你认为你已经完全明白和你一起长大的人和你自己起源的历史，那么这一年还有些你之前并不知道的惊喜。

☆☆☆处女座——译者：@幻觉manjusaka

绝大部分人觉得无名指是最没用的手指，它有什么用？有什么活动是用无名指的？但我们的祖先与他们的第四根手指有着更好的关系。之前的人相信左手无名指有根直通心脏的特殊血管，所以传统上婚戒都戴在无名指。也可能是因为这个原因，过去的药剂师认为他们的第四根手指有天赋，可以分辨不同的草药。我告诉你这些，处女座，因为我认为这是你2018年一个重要主题的比喻：你之前低估或忽视的资源其实特别珍贵，甚至可以重新定义你对“真正珍贵的东西”的认识。

☆☆☆天秤座——译者：@瑜伽学徒爬爬_ATS

童话中通常善有善报。善行之人会收到保护自己的魔法物品，比如隐形斗篷、带人逃离麻烦的鞋子。或他们会收到让自己生活品质得到提升的福气，比如食物永不减少的魔法锅或召唤可爱玩伴的魔法乐器。说这些是因为，我觉得2018年相似的原理会活跃在你的生活中。你会发现比起以往，你可以更轻松地表现自己的友善、同理心和同情心。如果你始终如一地运用这种善行的倾向，生活更容易提供你需要的资源。

☆☆☆天蝎座——译者：@幻觉manjusaka

你和我们其他人一样，会经历平庸的时候，效率不是特别高，但我猜你在2018年里，这种空洞时间段会更少。我们将发现你绝大部分时间处于最好状态，你将成为一种有利的催化剂，激发一些合作项目并让它发展成熟。你会证明为什么甜美的、令人鼓舞的光明需要深深黑暗的深刻，反过来，深深黑暗的深刻也需要甜美的光明。你会帮助伙伴们打开一些他们自己无法打开的大门。我们其他人提前谢谢你啊！

☆☆☆射手座——译者：@无幻_Mugen

一个非常简单的事实，如果你无法彻底原谅自己，就无法摆脱一再重复的重蹈覆辙。而在这件事上，除非你好好补偿自己——至少为了你给自己造成的不必要痛苦做出补偿，否则你不太可能前进到下一阶段。好消息来了：2018年将是完成这种治愈工作的好时间。

☆☆☆摩羯座——译者：@hans-he

2018年你的一个主要任务是践行你宣扬的道理；落实你说的话；拿出一个热情的人能够且应该具备的野心和控制力。摩羯座，在接下来的几个月，活成你宣称的你自己！执行你的承诺！别再推迟你的梦想！实现你对自己的高尚期望！不要羞于用感叹号来表达你对正确、对优秀、对正直的看法！！！

☆☆☆水瓶座——译者：@幻觉manjusaka

很多年前我刚开始写星座运势时，我的编辑说重点永远老三样，爱情、钱、权力是人们最在乎的。几个月后，他意识到我写培养心理健康和灵性理想的东西跟他说的老三样一样多，可不满意了，如果当时可以找到一个文笔跟我差不多的占星师，也就把我换掉了。但他给我的建议也让我有了心理阴影，到现在我还担心无法在老三样上给你足够的帮助。好在，现在这都不重要了，因为我诚挚地宣布，2018年会给你更多机会，通过努力保持心理健康而变得更有权力，通过培养灵性理想而变得更加富有，在你追求钱和权力时，拿出你的智慧和道德也可以创造更多爱。

☆☆☆双鱼座——译者：@刘小猫Sienna

是什么束缚了你？是什么让你死机并锁死自己？双鱼座，你劝你仔细思考这些问题。一旦你找到有益的答案，下一步就是思考如何解开这些束缚。对让你解锁和打开自己的具体行动展开想象和头脑风暴。这个项目会让你为今后几个月出现的机会做好准备。我很高兴的告诉你，2018年会是你放飞自我的年份。





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