铜钱用来辟邪之说古来有之。在民俗应用中，比比皆是。如压箱、上梁、镇宅、做地基，给孩子庇佑保平安等。铜钱为何能辟邪呢？陈鹏解梦对习俗研究结果表明，其实银币金币也有辟邪之说，只是金银钱币太过贵重，在物质匮乏时期，不太适合普通老百姓。







铜钱为何能辟邪？陈鹏解梦告诉你，这里的说法是因为铜钱为古代流通量最大的货币模式。民间说法是：铜钱每经历一人，就能留下他/她身上的气息——人气。流通量越大的铜钱，经手的人越多，则留下的人气就会越重。人气是阳气的能量，阳气越重。而阳气对于阴性能量的邪气有着镇压和免受其侵扰的作用，只要不是特别邪门的，都可以让阴性能量与邪气避而远之。





那么，是不是所有铜钱都能具有辟邪作用呢?答案是否定的。





比如，有人说，既然五帝钱（现在基本指清代的顺治通宝、康熙通宝、雍正通宝、乾隆通宝和嘉庆通宝。）有那么强大的功能，那么唐宋元这三个中国古代最强盛时期用的铜钱辟邪功能不是更强大吗？辟邪机理刚提过，其因人气的聚集而赋予了铜钱的辟邪效果。那么，被放置了几百年上千年的唐朝钱币上的人气已经消失得差不多了。铜钱辟邪，是因为铜钱上的人气决定了这个效果。埋在土里的铜钱和一直在流通的铜钱差别很大，前者是还有辟邪效果的“阳钱”，后者则是没了人气的“阴钱”。





如此，咱们就知道本文标题”地里挖出来的铜钱能辟邪吗?”的答案了。埋藏在土里的，人气消失殆尽，辟邪效果自然也就没了。埋在土里做私藏的铜钱是没有辟邪效果的。更糟糕的是墓葬用的铜钱，更是被定义为沾上了死气和晦气。不仅无法辟邪，铜钱本身已经是沾惹了邪气的物件了。





网友蒋掌柜在百度贴吧记录了他自己经历的一个故事。《捡到铜钱，然后开始倒霉》。“我前几天在家门口捡到一枚铜钱，上面写着乾隆通宝。我家里是开KTV的，我以为是哪个客人掉落的，所以就给捡起来了。可是自打捡完钱以后，我家的KTV生意就变得特别不好，连着好几天都没有一份生意，只有星星两两的几个客人来消费。我的手机不知道怎么的就中病毒了，各种杀毒软件不好使，恢复出厂模式也不行。后来我的腿也被划个小口，虽然没啥事，但也很痛。然后我的电脑桌子也坏了，电脑也因为桌子而掉到地上，黑屏了。然后，我家KTV的生意突然变得特别好，一下子就爆满了，都忙不过来，结果因为是雨天，所以机器被雷击坏了，不但没理由收人家钱，我们家请人修理机器都要好几千。前天，我他妈还被一个朋友摆了一道，找我去帮忙打架，结果我们给人家打进医院去了，他他妈就跑山东去了（我们这边是东北），王八犊子我早晚报复他，医药费和派出所的保证金都他妈是我出的。我爸因为这事还给我一顿大皮带。今天还才从钱包里发现这枚铜钱，冷静的想了一下，是不是这铜钱的问题啊？”





蒋掌柜的这个案例比较典型，因为他把捡到的铜钱放到了自己的钱包里。所以，他经受的诸多晦气最直接影响的就是财运。





如果你依然想用这个铜钱来辟邪，可以怎么做呢?很多命理师和风水师会借用宗教信仰的力量来实现铜钱的辟邪效果，这个做法就是通常我们说的“开光”。开光能让一个普通物件具有辟邪效果，更何况曾经聚集人气的铜钱。





再说了，万一捡到的是稀有的铜钱，其价值可是非常高的，没必要因为它是土里捡到的就随手丢弃。陈鹏解梦建议，捡到好铜钱，若无法归还失主的情况下，找个寺庙开光过火，或用其他去晦气的方式处理下，就不再是一件坏事。





辟邪的本意是什么？你懂吗？





实际上，最早的辟邪指的是一种神兽，似狮而带翼，头生两角。该种翼兽始见于周代铜器上，具有祛禳除恶的功能。《急就篇》：“射鬾辟邪除群凶。”唐颜师古注：“射鬾、辟邪、皆神兽名。……辟邪、言能辟御妖邪也。”《小尔雅·广言》：“辟，除也。”可见辟邪之义，是驱走邪秽，被除不祥。古代织物、军旗、带钩、印纽、钟纽等物，常用辟邪为饰，《博古图》有辟邪车。南朝陵墓前常有辟邪石雕。据考古界研究“辟邪”即“符拔”。现都统称“辟邪”。还有一种说法，将单角貔貅称之谓“天禄”，双角貔貅称为“辟邪”。不管是哪一种“辟邪”，貔貅本来工作是在天上负责巡视工作，阻止妖魔鬼怪、瘟疫疾病扰乱天庭。但因触犯天条，玉皇大帝罚他只以四面八方之财为食，吞万物而不泻，可招财聚宝，只进不出，神通特异。这个典故传开来之后，貔貅就被视为招财进宝的祥兽了。后来，辟邪的意义被放大到规避妖魔鬼怪，瘟疫疾病之类邪物邪气对人类自身健康和生活的影响。所以，貔貅是民间最喜欢佩戴的神兽之一 。





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