婚后才发现两人八字不合怎么办？

文/易鑫老师

想要你的感情顺利，爱情更加的甜蜜，夫妻更加的恩爱，那么一定不可忽视夫妻的卧室，卧室里的风水摆设与你的爱情运是息息相关的，夫妻恩爱的必备风水有哪些？

1、卧室的格局

夫妻的卧室一定要是方方正正，方正的卧房格局，可以让你的恋情发展更为平稳坚固，夫妻双方会处于相亲相爱和和睦睦的状态。假如两夫妻的卧室是处于窄窄长长的卧室里的话，两人的脾气会不知不觉中暴躁，缺乏耐性，从而会争吵不断，从而会影响两夫妻的感情。

2、房间的灯光

房间里的灯光一定要柔和，柔和的房间可以起到增进情趣，但是一定要避免房间过于的昏暗，房间的光线过于的黑暗的话，会使夫妻的误会越来越多，从而影响情感。房间里的光线一定要充足，切记房间不可以过于封闭，要让窗户把阳光照射起来。

3、房间里的挂画

卧室里一般是只能放男主人与女主人的照片，最好是不要放其他男女的照片或画，否则有产生第三者的兆头。在卧室里也不可以放抽象画，曾见人在卧实内放过眼睛为主体的抽象画，殊不知这会招来小人，此有被人偷窥之象，主运势易走下坡路，易被别人取代自己的职位。

4、床不可靠窗

卧房中若有窗户，较为通风，也让人身心较为开朗，不过窗户其实有象征感情的意涵，所以在很多爱情故事中，经常会有主角在窗边互诉情衷、厮守一生的场景，因此对于卧房中的窗户，可就不能大意了。首先，床边尽量不要靠窗，有个小走道较好，再者，床头若对著窗户也不好，这样在夜间睡觉时易受不好的磁场干扰，长久下来，恋情也会出现慢慢出现裂痕。

5、卧室在房子处于何位置

还有就是卧室在房子中是处于那个方位，除门位分为：财星、官星、合星、文星、火星、孤星、衰星。财星、官星、合星都属于吉星位，火星、孤星、衰星是属于凶星位，剩下的文星属于半凶半吉。