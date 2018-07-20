智商高的孩子六大面相

文/易鑫老师

1、额头饱满

“天庭饱满，地阁方圆”是福相，天庭所指的就是额头，额头高、大、润者，先天脑容量多，记忆力、智力好，是一种先天注定的福分。地阁方圆所指的下巴圆润者，下巴圆润可以说是后天修来的福气，能透视出将来的地位高低，富贵寿运。天庭与地阁的相互照应，形成阴阳互助之势，所以额头饱满的孩子，记忆力、观察力、智力都比较强，所以少小就天姿聪明，读书学习佳。





2、眉毛清秀

“眉清目秀，天资聪明”天资聪明。眉毛在面相中代表兄弟宫，眉毛顺直清秀，黑润光泽者，一是人缘较好，二是天姿聪明。眉毛秀美者，是个善于思考，解析之人，必然文采出众，学习能力较强之人。

3、眼睛明亮

“秀才一对眉，举子一双眼”。眼睛是心灵的窗户，眼睛明亮是明锐与智力的代表，双眼黑白分明，充满神采，是智力过人，心灵手巧，思维敏捷的代表，自然读书聪明，智慧过人。

4、双耳厚实

“双耳过肩，福寿安康”。耳朵是寿宫，耳廓垂珠，不单是福气的代表，也是长寿安康的象征，而且肾开窍于耳。肾生骨，骨生髓，髓生脑，所以耳朵大厚者，自然脑力、智力好，学习能力强，身体健康，寿命长久。

5、鼻梁高耸

“山根连额，鼻梁隆起”财锦丰盈。命相学以鼻为财锦宫，以“鼻梁”看一个人赚钱的能力，以“鼻尖”看一个人进财的多少，以“鼻翼”看一个人理财的手法，以“鼻孔”看一个人消费的态度。鼻梁丰盈者，多智多慧，多进取心、企图心、意志力和抵抗力，自然智力过人，聪明善学。

6、牙白齿密

“唇红齿白，牙密齿洁”天生好运气。牙齿紧密、坚固、洁白，是先天肾气充足的标志，肾气充足是智力的代表，天生智慧聪明之人，为人开朗、乐观、热情、富有行动力和学习新事物的能力，是个多智多慧，聪明爱学之人。