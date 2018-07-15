文/易鑫老师

阳历：2018年7月16号 星期一

阴历：六月 初四日 己酉日

执日天星：勾陈

十二建星：满日

冲生肖：兔

煞：正东

满日：圆满收获大吉星。

宜：祈福、开业、结亲、修造、结拜、签单、契约、合作、嫁娶等诸事大吉。

忌：动土、栽植、下葬、出行、求医、任职。

阳历：2018年7月17号 星期二

阴历：六月 初五日 庚戌日

执日天星：青龙

十二建星：平日

冲生肖：龙

煞：正北

平日：平稳平常，平安健康之意，诸事平常心对待即可。

宜：出行、捕捞、治病、求医、修造、祈福、动土、嫁娶、求财之事。

忌：讼诉、官司。

阳历：2018年7月18号 星期三

阴历：六月 初六日 辛亥日

执日天星：明堂

十二建星：定日

冲生肖：蛇

煞：正西

定日：死气不动之象。

宜：上任、祈福、协议、结婚、交易之事。

忌：求财、移步、出行、搬家、讼诉。

阳历：2018年7月19号 星期四

阴历：六月 初七日 壬子日

执日天星：天刑

十二建星：执日

冲生肖：马

煞：正南

执日：固执不变之象，也主威仪权势之意。

宜：求职、合作、签单、断案、擒贼、祈福、祭拜、结婚、求子、合约、文书之美。

忌：搬家、出行。

阳历：2018年7月20号 星期五

阴历：六月 初八日 癸丑日

执日天星：朱雀

十二建星：破日

冲生肖：羊

煞：正东

破日：冲破之意，一切喜庆之事皆忌此日而为，主大凶刑罚冲破之苦。

宜：求医看病、问药疗伤、拆除打扫。

忌：动工动土、出行搬家、求婚嫁娶、装修造屋。

阳历：2018年7月21号 星期六

阴历：六月 初九日 甲寅日

执日天星：金匮

十二建星：危日

冲生肖：猴

煞：正北

危日：危险、小心之意，此日大凶，诸事不利，以缓为佳。

宜：祈福、还愿、拜佛、烧香。

忌：生育、出行、开车、行船、登高、郊游。

阳历：2018年7月22号 星期日

阴历：六月 初十日 乙卯日

执日天星：天德

十二建星：成日

冲生肖：鸡

煞：正西

成日：成就之意，谋事先难后易，多成少败之象，大吉之日。

宜：祈福、嫁娶、交易、开业、契约、求职、领证、搬家、出行、入学、任职等吉事可成。