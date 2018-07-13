面相看命宫你是不是个富贵人

文/易鑫老师

面相中命宫就是我们常说的印堂，大家看电视或电影中会经常会听到一句话：“看你印堂发暗，近期将有大灾降临，出门要多加注意”。从一个人印堂的宽窄、光泽、颜色，就可以看出一个人运气的好坏与吉凶祸福。人逢好运时印堂红润带光，运势欠佳时则晦涩无彩，那么命宫在什么位置？易鑫老师告诉你，就在人的双眉之间，鼻子之上，是人生命运的总开关。

1、命宫（印堂）有悬纹的人，多性格偏激，容易遭受失败，对人对事多生猜疑之心。另一种则是隐形悬纹，就是不皱眉时看不到，平时没有，这种人多头脑聪明，善于对人对事动脑筋。不过两种情况都有一个致命的缺点，易鑫老师通过多年的观察发现，特别男士有直线纹者，为命犯“天斩煞”多伤自己的男孩子，或者说无男孩子。

2、命宫宽大的人，是一个成功的人。智慧与能力兼得。如果印堂太宽则为过，主无主见，理想不高，不切实际。

3、命宫狭窄的人，是一个天生的劳碌操心的命。但是这种人往往气量狭窄，容易对人产生猜疑心，不宜合作共事。

4、命宫丰隆的人，是一个圆满富贵人，此人一生容易获得成功与财富，生活上比较安康和顺，一生贵人相扶持的命格。

5、命宫低陷的人，是个孤独之命。一生会缺少朋友，生活艰苦，容易遭遇危险之事，所以要远离那些有危险的地方。

6、命宫有皱纹冲的人，是个不服管教的命。一生容易与人争执，特别是容易与上级领导引起争端，是个不服管教，不能吃亏之人。

7、命宫起色看吉凶；出现赤红色，近期要防止；口舌是非，官司诉讼的问题。出现青色；近期要注意睡眠和夜路出现，难免有惊恐之事。出现黑色，近期必有破财与交通方面的事情临身。