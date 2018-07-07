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国际周易发展应用研究院（香港）副院长、中国周易风水建筑工程研究院（香港）副院长、北京易林国技装饰工程有限公司风水专家团老师
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一周黄道吉凶日:7月9日-7月15日(收藏)

(2018-07-07 09:29:02)
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周运

吉凶

出行

搬家

 分类： 民俗开运

文/易鑫老师一周黄道吉凶日:7月9日-7月15日(收藏)

阳历：201879号 星期一

阴历：五月 廿六日 壬寅日

执日天星：金匮

十二建星：危日

冲生肖：猴

煞：正北

危日：危险、小心之意，此日大凶，诸事不利，以缓为佳。

宜：祈福、还愿、拜佛、烧香。

忌：生育、出行、开车、行船、登高、郊游。

阳历：2018710号 星期二

阴历：五月 廿七日 癸卯日

执日天星：天德

十二建星：成日

冲生肖：鸡

煞：正西

成日：成就之意，谋事先难后易，多成少败之象，大吉之日。

宜：祈福、嫁娶、交易、开业、契约、求职、领证、搬家、出行、入学、任职等吉事可成。

忌：诉讼、官司。

阳历：2018711号 星期三

阴历：五月 廿八日 甲辰日

执日天星：白虎

十二建星：收日

冲生肖：狗

煞：正南

收日：收获、收成之意，功德圆满之象，大吉之日。

宜：嫁娶、要账、乔迁、签约、开业、祈福、求职、领证、经商、求财等大事可成。

忌：下葬。

阳历：2018712号 星期四

阴历：五月 廿九日 乙巳日

执日天星：玉堂

十二建星：开日

冲生肖：猪

煞：正东

开日：开放、开心、开始，欣欣向荣的大吉之日。

宜：开业、嫁娶、交易、契约、出行、求财、求子、求缘、合作、动工、上任等吉祥之事。

忌：下葬。

阳历：2018713号 星期五

阴历：六月 初一日 丙午日

执日天星：天牢

十二建星：闭日

冲生肖：鼠

煞：正北

闭日：坚固不开之象，闭塞不通之事。

宜：祈福、交易、收账、下葬。

忌：看病求医、出行郊游、动土搬家、上任求官、求学晋级。

阳历：2018714号 星期六

阴历：六月 初二日 丁未日

执日天星：玄武

十二建星：建日

冲生肖：牛

煞：正西

建日：生旺之气，万事大吉之象。

宜：出行、动工、求医、修建、合作、求财、开业、祈福、拜访、考试、求学皆兴盛建旺。

忌：动土、开仓、扫除。

阳历：2018715号 星期日

阴历：六月 初三日 戊申日

执日天星：司命

十二建星：除日

冲生肖：虎

煞：正南

除日：除旧布新小吉星。

宜：扫除、布新、购物、疗伤、出行、嫁娶、辞职、出货、搬家、祈福皆宜。

 忌：开业、任职、求官。

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