加载中…

加载中...

国际周易发展应用研究院（香港）副院长、中国周易风水建筑工程研究院（香港）副院长、北京易林国技装饰工程有限公司风水专家团老师
正文 字体大小：

手相解读你的桃花运

(2018-04-25 11:55:56)
转载
标签：

手相

感情

桃花

 分类： 面相手相

手相解读你的桃花运

文/易鑫

手相解读你的桃花运

第一、感情线短，智慧线下垂

对于感情线手相比较短并且智慧线纹路下垂的人，往往是属于感情丰富细腻的人。生活中能够很快投入新的感情，属于桃花比较旺盛的类型。这样的人，感情丰富，能够吸引异性，且能很快步入恋情，属于桃花比较旺的那种，而且会做出伤及道德之事。

第二、手腕处竖纹多，桃花很旺

从手掌八卦的宫位为看，手掌上的手腕处属于坎位，坎宫从五行来说，属于水，代表一个人的欲望。水主流动性，也主欲望，也代表感情，如果这个位置上有竖纹，而且数量多，代表这个人的桃花一定很旺。因为坎宫属水，竖纹多也是属水，代表水旺，水旺即为桃花旺，容易招异性的青睐喜欢。

第三、有双重感情线

手掌中，不管男女如果你出现两条以上的感情线手纹，往往在生活中特别得异性的喜欢。即使你自己不想，桃花都是会贴上来，容易出现一见钟情的恋情。能够迅速拉近和异性间的距离。也表示结婚后你爱家、护家，忠于自己的婚姻，如果由于伴侣的行为让自己难以接受，也可能使自己的感情崩溃，甚至离婚。

第四、生命线末端开叉，也暗示桃花旺

生命线代表一个人的个性，生命力的象征，如果你的生命线手纹底部开叉，杂乱则代表你的桃花比较旺盛，手相中生命线也象征生命力也是强，精力旺盛，往往也是桃花旺、诱惑多的标志。也表示一家会分成两个家生活，也就是持有两个家庭之意。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇4月25号生肖运势早知道
    后一篇 >4月26号生肖运势排行榜
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有