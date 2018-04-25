手相解读你的桃花运

文/易鑫

第一、感情线短，智慧线下垂

对于感情线手相比较短并且智慧线纹路下垂的人，往往是属于感情丰富细腻的人。生活中能够很快投入新的感情，属于桃花比较旺盛的类型。这样的人，感情丰富，能够吸引异性，且能很快步入恋情，属于桃花比较旺的那种，而且会做出伤及道德之事。

第二、手腕处竖纹多，桃花很旺

从手掌八卦的宫位为看，手掌上的手腕处属于坎位，坎宫从五行来说，属于水，代表一个人的欲望。水主流动性，也主欲望，也代表感情，如果这个位置上有竖纹，而且数量多，代表这个人的桃花一定很旺。因为坎宫属水，竖纹多也是属水，代表水旺，水旺即为桃花旺，容易招异性的青睐喜欢。

第三、有双重感情线

手掌中，不管男女如果你出现两条以上的感情线手纹，往往在生活中特别得异性的喜欢。即使你自己不想，桃花都是会贴上来，容易出现一见钟情的恋情。能够迅速拉近和异性间的距离。也表示结婚后你爱家、护家，忠于自己的婚姻，如果由于伴侣的行为让自己难以接受，也可能使自己的感情崩溃，甚至离婚。

第四、生命线末端开叉，也暗示桃花旺