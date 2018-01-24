文/易鑫

1.同学

梦见同性的同学，反映你现在的人际关系出现了问题。

梦见异性同学则表示你对朋友有不满的态度，反映了你现在被孤立而寂寞的心态，

梦见与同学打架，人际关系运上升。你跟任何人都可以大胆而积极地交往，周围的人对你也必然坦诚相待，绝不会发生冲突。

2.儿童

梦见抱起婴儿，是财运相当顺利的象征。你的存款将大幅度增加，但绝对不可以借给别人，因为要不回来的可能性很大。

梦见欺负小孩儿，人际关系有阴影。你的隐私将被周围的人发觉，必须小心加以防范，别忘了隔墙有耳。

梦见漂亮的男孩，朋友会忘恩负义。

女人梦见自己将要生一个男孩，意味着会过上幸福舒心的生活。

3.父母

梦见父母离婚，朋友运不如意。你无心的一句话，将引起误解。如果置之不理，朋友将离你而去，要设法解释清楚才好。

梦见被父亲大骂一顿，健康方面有不良征兆。尤其要注意的是意外事故，在上下车、横穿车道时要也别小心。

梦见离开父母而孤苦伶仃，爱情方面将有很大的幸运。如果有意中人，不必迟疑，可以进攻，绝对不会被封杀出局。因为这是梦中注定的。

4.医生

梦见医生，亲人会卧床不起。

病人和久病痊愈的人梦见医生，病情会加重，或突然病倒。

梦见与医生交谈，或向医生咨询，会身体健康，延年益寿。

病人梦见与医生谈话，或请教医生，不久病情就会好转。

梦见自己当了医生或西医大夫，不久会被辞退，或生意受到冲击。

5.警察

商人梦见与警察交谈，要堤防对手。

梦见与警察吵架，是凶兆，预示仇人会威胁到自身。

6.英雄

中年人梦见自己成了英雄，是身强力壮的兆头。

病人梦见自己成了英雄，病情会恶化，如果八字好，会得救。