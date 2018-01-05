文/易鑫

姓名对人生的诸多方面都有重大影响，可是究竟这影响是好是坏？自己心里有数才最好，以下测试是根据姓名五格的人格、地格、总格来测试的。





1、最有桃花运的姓名数理

就总格而言，女人最吉利、最有桃花运、谈恋爱时最甜蜜的，首推总格数32。而且这个数理，对于男人的姓名，也会带来人气桃花和贵人运。

2、桃花指数比较高的数理

不管是在总格、人格、地格中，只要出现数理11、15、16、24、25、35、37、45、47、52、57的名字，就比较容易有恋爱倾向。

3、桃花指数平平的数理

除复姓名以外，数理在60以上的名字，桃花运平平，一般易出现晚婚倾向。但如果数理吉祥，并且与八字配合巧妙，虽然感情信息来得比较迟，最终也会幸福美满。

4、男性婚姻不顺的数理

男性特别注意：9、12、14、19、22、27、34、44等数理，在人格、地格、总格出现时，对婚姻影响较大，易婚不顺、离婚，重者克妻。

5、容易发生婚外恋的数理

不论男女，如果人格、地格、总格有12、14、22、27等数理时，易发生婚外恋，27数尤甚。男性财旺且社会上取得名誉、地位者，更易发生婚外情。

6、容易出现感情波折的数理

如果数理是10、20、28、30、42、49、54、55、56、59，容易出现感情波折不断，恋爱时多口舌争执，经常发生不必要的纠纷；而且这种感情波折还会一直延续到婚前、婚后，甚至于很容易把事情闹大，造成不好的舆论，使对方家长都受到影响，并且容易出现分离之事。

7、容易晚婚的数理

出现数理26、36、40、43、46、50、51、53、58者，婚姻感情运不佳，不容易遇到合适的对象，大多数是晚婚之象。

8、实际理智型的感情婚姻数理

如果数理是8系列的，如8、18、38、48等等，这个系列桃花指数也较佳，在婚姻感情上属于比较实际理智型的。在恋爱的过程中，首先会考虑双方的背景与经济条件，一旦出现不合适的情况，就会斩钉截铁地分手，虽说偶尔也会带来麻烦，但是自己很快会调节过来，把损害减到最低。