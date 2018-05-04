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居室家用电器使用要注意的风水事项

(2018-05-04 07:11:59)
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张鑫龙

 分类： 民间风水

居室家用电器使用要注意的风水事项

张鑫龙/

 

 现代社会里，居家过日子都离不开家用电器，它们可以帮助我们完成很多的事情，有效地提升生活质量。不过，我们在享受家用电器给我们带来的便利和好处的同时，也要注意以下风水事项，以免给自己和家人的健康、运势带来不良的影响。

 

1、电视机不宜摆放在卧房。

 

不少人把电视机设置在卧房是为了方便在床上看电视，孰不知电视机不开的时候其屏幕类似镜子，对着床很容易藏阴，容易诱发主人的精神问题。

 

2、洗衣机最好预约人不在家时运行。

 

洗衣机运行时的噪音较大，在室内会形成“声音煞”，其单调的马达声不但会让人心烦意乱，也对人的运势造成负面的影响，如果做不到在无人的时候用洗衣机洗衣服，也可以把洗衣机所在空间的门关上，最大限度减少声音煞的害处。

 

3、空调吹风口不能对着沙发或床铺。

 

原因很简单，空调吹风口风力强劲，长时间对着人体吹，特别是对着头部吹，很容易伤风感冒，导致邪气上身。

 

4、无线路由器不能设在老人或者儿童房、孕妇房。

 

现在市面上的无线路由器的辐射功率虽然基本上符合国家有关标准，但其发射出的无线电信号仍然很强，对于老人、儿童或者孕妇这类身体脆弱的人群而言，无线辐射的危害虽然控制在合理范围内，仍然尽量以远离为好。而且，有些人喜欢连着WIFI在网上浏览一些少儿不宜的网页或视频，实际上这等于变相地将污秽的气场污染家居环境，当然不利于家运兴旺发达，有此爱好的男士要特别注意了。

 

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