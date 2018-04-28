张鑫龙/文

随着我国经济高速发展，不少朋友都有条件改善居住环境，住上宽敞舒适的大房子，这是值得高兴的事情。不过凡事都有度，太过就弊端丛生。所以在咨询服务的过程中，笔者我张鑫龙也曾经多次听到一些福主的抱怨：搬到新家之后，风水没有大问题，身体和运势往往江河日下，后来仔细分析，才发现是因为家庭人口少、住宅面积太大，造成“屋大人凶”。

传统风水学理论认为，家宅的面积最好与人丁数量相适应，面积不够容易逼仄狭小，不利于屋内气流交换，日常生活相互干扰，难言称心吉利；面积过宽，人丁稀少，屋宅阴气森森，让人冷清孤寂，家庭成员容易心里产生空荡荡的感觉，进而引发一系列的问题，其危害有如下几点：

1、宅大损身。

通常，屋宅太大，就会消耗人体太多的能量和正气，身体就容易受损，这也就是为什么古代皇宫里宫殿那么多，皇帝卧室的面积也在十多二十平米之间，这当中固然有保暖的原因，但根本原因还是为了防止屋大吸走人气。

2、维护不易。

屋宅太大，装修、保洁和维护保养都需要付出大量的人力物力，特别是没有请专业保洁人员、需要主妇亲自打扫的家庭，200平方米甚至更大的屋子，住的时候“舒心”，扫的时候“烦心”。

3、人造鬼屋。

如果屋宅面积太大，容易出现空房，由于少有人走动，通风不良，容易布满灰尘，造成缺乏人气的“鬼屋”，加以装修时材料也容易散发有害气体，对人体健康和家运造成潜在的危害。

4、心生不安。

住宅面积太大，在家庭内形成很空旷的空间，让人觉得好像没有依靠，心里缺乏安定感、温暖感，似乎人成为屋宅的附属品，这样的心理持续久了，自然会影响身体和运势向好的方向发展。

一般来说，人均20-30平方米的家居面积是比较符合风水和健康之道的，朋友们如果房子面积过大，也可以考虑通过接长辈来同住、在不违背政策的前提下生二胎等方式来充实屋宅，让家庭充满人气和活力，家运兴旺值得期待。