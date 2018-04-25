加载中…
正文 字体大小：

好的合作伙伴有哪些面相特征？

(2018-04-25 08:06:16)
转载
标签：

张鑫龙

 分类： 民间相学

好的合作伙伴有哪些面相特征？

张鑫龙/

 

俗话说，多一个朋友多一条路，这话不假。我们在日常工作生活中，认识、了解和挑选合适的合作伙伴，不但可以心情愉快，而且可以促进事业发展和人生幸福。一般来说，好的合作伙伴会具有如下面相特征：

 

1眼不斜视。

 

如果和你说话的人，眼睛始终看着你，无眼神飘忽、躲闪之象，说明此人是正直之人，说话做事光明磊落，有原则讲道德，是值得信赖与合作的好伙伴。

 

2两眉清秀。

 

两眉清秀之人眉毛浓密而不稀疏杂乱，讲情义、有正常人的情感，珍视友情，不会为了一己私利出卖原则和朋友，如果眉毛不压眼则更佳，说明此人理智多于情感，很少感情冲动，值得委以重托。

 

3嘴唇方红。

 

所谓嘴唇方红意即嘴唇厚薄得宜，色泽红润，说话做事有根有据，不会信口开河，更不会在背后说三道四、传人隐私，能够保守秘密，属于事业上的良友。

 

4地阁饱满。

 

即人的下巴和两颊下前方生得圆厚而饱满，预示其性格稳重，不偏不倚，做事有始有终，有晚福，财运较好，也能兼顾朋友利益，心态上多数属于有财大家发的类型，做合作伙伴自然可以搭上其好财运。

 

5鼻直头圆。

 

意即鼻梁生的很正，鼻头圆润有肉，说明此人心无邪念，做事喜欢直中取、不喜曲中求，遵纪守法，有诚信，求财则财运昌隆，因此如果与之合作，即使遇到预料之外的事情，也能好声好气协商解决，达到双赢，而不会翻脸不认人。

 

我的更多文章：
名存实亡的婚姻该如何维持？
名存实亡的婚姻该如何维持？
你的八字到底是身旺还是身弱？
你的八字到底是身旺还是身弱？
未来几年求财顺利的人
未来几年求财顺利的人
几年后财运大有转机后福绵长的人
几年后财运大有转机后福绵长的人
适宜在阳台种养的风水绿植
适宜在阳台种养的风水绿植
做事谋定而动可望找到感情归宿的女人
做事谋定而动可望找到感情归宿的女人
难缠之人有什么面相特征
难缠之人有什么面相特征
住宅不能靠近庙宇坟场的原因
住宅不能靠近庙宇坟场的原因

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
  

新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有