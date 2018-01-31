





张鑫龙/文





屋宅作为老百姓安身立命和居住休憩的场所，关系着人的健康、运势和生活质量，在风水上有讲究是很自然的事情。那么，对于准备买房或者建房的朋友来说，如何在选择或者规划的第一步确定好屋宅的朝向、大小和外形至关重要。笔者将如下几条原则归纳出来以供朋友们参考。









1、 屋宅朝向以坐北朝南为佳。









所谓坐北朝南即是把正门开在南方而不是北方。之所以坐北朝南的屋宅风水好，主要是因为两个原因：一是对于北半球的房屋来说，坐北朝南可以避开冬天北方的寒风侵袭，也可以享受到夏天南风的习习凉风，冬暖夏凉，利于采光和透气；二是传统上中国的北方是外地入侵之地，不是吉利方向，坐北朝南可以避免正门对着不吉的方位，符合纳福得祥的心里需求。









2、房屋的大小要得宜，以符合家庭人丁情况、舒适度高为好。





如果家里人口多，房子太小，住得憋屈，毫无隐私可言，风水自然不好，不过，屋子也不是越大越好，俗话说：屋大人凶，屋宅面积大，人丁稀疏，会吸走家庭成员的阳气，给家人的健康和运势带来不良的影响。









3、 房屋的外形以四正为好，大忌不规则形状。









例如，屋宅呈三角形，则家宅不宁，凶宅多，容易人财两空；屋宅四周有缺角，乃损人丁的大凶之象，务必搬离或者改造为妥。至于宅基地，最宜前窄后宽，这是富贵之象，而前宽后窄，退财之兆，入住则财运不兴；宅基地前高后低是吉兆，后高前低则大不宜。