家中养鱼要注意哪些风水要点？
张鑫龙/文
在家中养鱼是一项有益的居家爱好，既可在养鱼、赏鱼的过程中愉悦身心，舒缓现代社会带来的紧张压力，也可以为家宅增添生气，而且作为调理风水、改善家运的有效工具，若运用得当，更有旺财、挡煞之功效。那么，我们在家中养鱼需要注意哪些事项呢？
1、巧选鱼色。
为了达到预期的风水效果，我们在家里养鱼要注意精心挑选鱼的颜色，可以事半功倍。一般来说，黑色身躯的鱼，适宜挡煞之用，而黑玛丽（一种热带鱼类）有较强的挡煞效果，黑牡丹（蝶尾墨龙睛，观赏金鱼新品种）既可挡煞，又可招财，而且其性情比黑玛丽要稳定平和，最适合居家饲养。而色彩鲜艳的小金鱼、体形较大的日本锦鲤，则有催旺财气，保家宅平安，家庭和睦之效，这是因为色彩鲜艳的鱼种多数鱼性温和，能够给屋宅带来平静祥和的气息，对于改善人际关系、促进财富增长自然功不可没。
2、养鱼水净。
养鱼的鱼缸中水质要始终保持清洁干净，因为浑浊的水体不但容易导致观赏鱼健康成问题，而且也会破坏屋内风水，招来小人加害，盖因“浑水摸鱼”之故。因此应尽可能安设水质过滤装置，同时确保装置和流水的声音不会太大，使得鱼水之欢可以在鱼缸之中展现，也预示家庭深得人和，兴旺发达。
3、鱼缸选择。
鱼缸选择要与屋中位置相搭配，以长方形或者圆形较好，这样的形状代表方方正正、左右逢源，而不能选择三角形或者其它不规则的形状，因为这样代表不正之财，好财运不能持久。
4、鱼缸方位。
通常情况下，鱼缸可以摆放在家宅之中的财位，因为鱼缸中有水，代表财源，而鱼在缸中游动，代表财源滚滚，这样就家庭财运会更好。同时，鱼缸应放置在白天看见日光的位置、位置与成年人心脏高度持平为好，因为这样既有利于鱼类生长，也可以避免水克火之煞，不会对小朋友安全构成威胁。当然，不能在厨房摆放鱼缸，也不能正对着灶口，更加不能布设在家中神位下方或者侧方，以免触犯灶神和家神（家主）。
家中养鱼要注意哪些风水要点？
张鑫龙/文
在家中养鱼是一项有益的居家爱好，既可在养鱼、赏鱼的过程中愉悦身心，舒缓现代社会带来的紧张压力，也可以为家宅增添生气，而且作为调理风水、改善家运的有效工具，若运用得当，更有旺财、挡煞之功效。那么，我们在家中养鱼需要注意哪些事项呢？
1、巧选鱼色。
为了达到预期的风水效果，我们在家里养鱼要注意精心挑选鱼的颜色，可以事半功倍。一般来说，黑色身躯的鱼，适宜挡煞之用，而黑玛丽（一种热带鱼类）有较强的挡煞效果，黑牡丹（蝶尾墨龙睛，观赏金鱼新品种）既可挡煞，又可招财，而且其性情比黑玛丽要稳定平和，最适合居家饲养。而色彩鲜艳的小金鱼、体形较大的日本锦鲤，则有催旺财气，保家宅平安，家庭和睦之效，这是因为色彩鲜艳的鱼种多数鱼性温和，能够给屋宅带来平静祥和的气息，对于改善人际关系、促进财富增长自然功不可没。
2、养鱼水净。
养鱼的鱼缸中水质要始终保持清洁干净，因为浑浊的水体不但容易导致观赏鱼健康成问题，而且也会破坏屋内风水，招来小人加害，盖因“浑水摸鱼”之故。因此应尽可能安设水质过滤装置，同时确保装置和流水的声音不会太大，使得鱼水之欢可以在鱼缸之中展现，也预示家庭深得人和，兴旺发达。
3、鱼缸选择。
鱼缸选择要与屋中位置相搭配，以长方形或者圆形较好，这样的形状代表方方正正、左右逢源，而不能选择三角形或者其它不规则的形状，因为这样代表不正之财，好财运不能持久。
4、鱼缸方位。
通常情况下，鱼缸可以摆放在家宅之中的财位，因为鱼缸中有水，代表财源，而鱼在缸中游动，代表财源滚滚，这样就家庭财运会更好。同时，鱼缸应放置在白天看见日光的位置、位置与成年人心脏高度持平为好，因为这样既有利于鱼类生长，也可以避免水克火之煞，不会对小朋友安全构成威胁。当然，不能在厨房摆放鱼缸，也不能正对着灶口，更加不能布设在家中神位下方或者侧方，以免触犯灶神和家神（家主）。
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