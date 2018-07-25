文/罗鸣老师

几乎每个星座日常必做的一件事情就是查看本月桃花，这些都是无可厚非的事情，毕竟甜蜜的爱情是每一个人都向往的。可是爱情哪有那么简单，你的祈祷和殷切未必被上帝听见，所以我们总是走了好久才能发现对的人，走了好久才能和爱情撞个满怀。今天我们就来说说十二星座八月份的桃花。

第一名：处女座

桃花指数：

罗鸣老师指出，这个月金星在处女座运行，给处女星座的爱情带来持续的好运。八月迎来了暑期，也正是天气最热的时候，处女座是爱热闹的星座，就算天气再热也不会宅在家里，出去游玩的处女座最容易遇见自己的那个他。并且这个月太阳在处女星座运行，为处女座带来了持久的活力，遇到一眼心动的人时，处女座的小宇宙瞬间被点燃。

第二名：天秤座

桃花指数：

这个月金星在天秤星座运行，给天秤星座的爱情带来持续的好运。天秤在八月份可谓是桃花运好到爆，一直忙于工作的天秤终于得到放松的机会，和朋友吃饭也会遇到让自己心动的人，并且两个人算的上是一见钟情，不过要提醒天秤的是不能太骄傲，一定要学会主动，这样才能把握先机。

第三名：狮子座

桃花指数：

罗鸣老师认为，狮子座在八月份的桃花本来很好，但是这个月上半月水星在狮子座逆行，给狮子座的爱情带来了不稳定的危机。狮子座在上半月总是被分手让狮子座很头疼。好在下半月水星在狮子座顺行，给该星座的爱情带来变动的好机会。狮子座心高气傲不会再理会回头的前任，不过在狮子座的同事中就有暗恋狮子座的人，如今趁着狮子座单身，就把握住了好机会。同时太阳在狮子星座运行，给狮子座的爱情带来了持久的活力让狮子座享受爱情的甜蜜。

第四名：水瓶座

桃花指数：

水瓶座前几个月的桃花运一直不好，因为工作的原因，总是和另一半聚少离多，所以两个人的感情就很容易破裂。但是八月火星在水瓶座运行，给水瓶座的爱情带来了很大的能量。水瓶座会走出失恋的阴影而重新最求自己的幸福。水瓶座最容易在旅行的时候遇到自己的真爱，并且两个人的感情会飞速进展，闪婚的可能很大。

第五名：射手座、天蝎座

桃花指数：

射手座终于等到了八月份，因为前几个月的射手座的情绪一直处于低迷之中，他们总是在工作中出现差错，因为射手座自身的不认真所以换了几份工作。因为经济不稳定所以恋情就会出现波动，失恋的射手座想要在八月翻盘，好在八月份射手座的桃花不错，一个眼神就能遇到自己心动的人，不过需要提醒射手的是好事多磨。

天蝎座前几个月的爱情运势就以一种膨胀的状态在急速发展，相对于八月份来说要好很多，不过八月份的桃花运虽有下降趋势，但是总体来说还是令人满意的。天蝎的桃花多会出现在一些公共场所，比如说酒吧，电影院，餐厅。不过要提醒天蝎座的是一定要避开烂桃花，不要来者不拒。有一个漂亮的女研究生，追她的人不少，但她总是遇不到心仪的男生，很是烦恼。之后，她通过玄佛服务网联系了罗鸣老师，询问解决方法。听了她的讲述之后，罗鸣老师根据她的情况，制定了一套风水调整。后来，女生反馈，不到两个月，她就遇到了一个很优秀的男孩，很快他们就在一起了。八个月后，他们结婚了。

第六名：金牛座、双子座

桃花指数：

金牛座的桃花一直都处于低迷的状态，就好像夏天里被大雨打落的花朵，总是提不起精神。就连金牛座本人也是这种消极的态度，所以桃花运一直不旺。金牛座低迷的原因就是因为这几个月以来金牛的经济状况不是很好，所以金牛自然提不起精神，即便有人对金牛座示好，金牛也是爱搭不理。

双子座在八月份的心思全部都用在了工作上，双子座比较信奉先谋生再谋爱，所以会可以的对异性有所回避，桃花运势就很不理想。之所以让双子这样，是因为双子和前任总是因为经济上的事情分手，这件事给双子的影响很大，所以在双子没有一定的经济基础前，双子都会对异性有所回避。

第七名：巨蟹座、摩羯座、白羊座

桃花指数：

巨蟹座的桃花可以说是差极了，因为前几个月巨蟹的桃花都是不请自来，但是八月份的桃花就走了下坡路，几百年眼神对上了，但是却没有回音。很大的原因在于巨蟹八月份对自己的外表并不上心，总是得过且过的认为差不多就行。但是现在无论是走到哪里，都是看脸的时代，所以巨蟹要想桃花好，就一定要精心打扮自己啊。

摩羯座的桃花运一直没有起色，主要是摩羯还沉浸在上一段感情中没有走出来。本来摩羯这个月的桃花很好，因为暗恋摩羯的人都希望把握住这个机会，但是固执的摩羯一点机会都不给对方，让彼此尴尬的连朋友都做不成了。虽然摩羯很长情，但是强扭的瓜不甜，摩羯一定要重新振作。

白羊座八月份的桃花总是不太好，也不是完全不走桃花运，实在碰上的都是烂桃花，白羊又的时候还想抱着试试看的态度交往，但是一段时间后发现，这些桃花都是带着一定目的来和白羊交往的，与其把时间留给这些烂桃花，还不如好好工作，有了谋生的本事，害怕桃花运不好么？

第八名：双鱼座

桃花指数：

双鱼座八月份的桃花可以说是十二星座中最差的了，不是异性对于双鱼没有好感，实在是双鱼自己没有想去恋爱的心思。双鱼在前几个月的恋爱形式一片大好，本来都到了谈婚论嫁的程度了，但是却没有任何征兆的被分手，以至于双鱼的一颗心全部都放在挽回前任身上，所以无论桃花多好，都打动不了双鱼的心。