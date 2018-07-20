文/罗鸣老师

韩愈的《马说》中有云“千里马常有，而伯乐不常有。”此句话之所以能够千古流传，是因为这其中说出了人生在世，知音难求，伯乐更难求。在一个人的一生中，能够得到贵人的帮助，可能不仅是少了许多无畏的奋斗，更大程度上是对人生的一种升华。今天我们就来说说十二星座最希望在什么年龄时得到贵人的帮助。

一、白羊座

希望得到贵人帮助的年龄：28岁

罗鸣老师认为，白羊座是一个一生都流动着热血的星座，他们的人生中总是充满了躁动，他们的人生理想就是能够做一番属于自己的事业，不必轰轰烈烈，但一定要让自己展现一定的人生价值，在这奋斗的过程中，起初他们完全凭借一己之力，但当心智越来越成熟，在二十七八岁的时候，他们最渴望能够有一个经验丰富的人作为人生路上的引导。

二、金牛座

希望得到贵人帮助的年龄：25岁

金牛在生活中是有些后知后觉的，在职场上，很多前辈都觉得金牛踏实肯干，想要对金牛有所帮助，但是年轻气盛的金牛有些过于耿直，以至于错过了很多宝贵的机会，但是当二十五六岁的金牛吃过职场的苦后，就知道有一位老师是多么重要，所以就在这时，金牛也会放下自尊心虚心向前辈学习。

三、双子座

希望得到贵人帮助的年龄：20岁

不得不说，双子座是一个很会在职场中投机取巧的星座，这绝对不是说双子是一个心机重城府深的星座，只是表明双子很懂得工作之道，能够在职场上顺风顺水。但是在双子的工作生涯中也不免得罪人，这也就需要有经验的前辈对双子有一定的照拂和引导，双子是一个精明的星座，所以很早就开始为自己的职业生涯做打算。

四、巨蟹座

希望得到贵人帮助的年龄：30岁

巨蟹是一个不愿意麻烦别人的星座，一般情况下，他们能够自己做完的事情绝对不会劳烦别人插手，但是巨蟹又是乐于助人的性格，所以在很多时候，做的工作都是附加的，这些很容易被前辈看在眼里，即便巨蟹不好意思麻烦别人，也仍能够得到暗中的帮助。巨蟹内心需要贵人相帮大约是在30岁左右，这时候巨蟹才更能体会到贵人相帮的好处。

五、狮子座

希望得到贵人帮助的年龄：28岁

狮子座是一个心高气傲的星座，在职场和生活中，他们很容易以自我为中心，所以很难听进去别人的建议，在大多时候，当前辈想要为狮子座指点一二的时候，也容易因为狮子座的不领情而自讨没趣。当狮子座的关系网建立之后，也就是人生奋斗的顶峰之时，狮子座才能明白曾经的贵人是多么重要，不过狮子座还是需要时间的历练。有一个男生，毕业后进入了一家公司，但他的家人觉得这家公司没有前景，劝他放弃，连女朋友也是这样认为。该男生不知道怎么抉择，他找到玄佛服务网，罗鸣老师帮他预测了一下，让他继续留在现在的公司，并给他做了风水调整。后来，男生反馈，半年后，他就升职为副经理了，2年后他升为总经理了，让旁人很震惊。

六、处女座

希望得到贵人帮助的年龄：23岁

别以为处女座的坏脾气会影响到他们的好人缘，这就是对于处女座的低估了。处女座在职场中不鸣则已，一鸣必定惊人。很多人都会看重处女座认真并且较真的能力，23岁的处女座刚刚步入职场不就，基本上属于小白行列，但是处女座很懂得遇事巧妙求人的技巧，加上处女座的高情商，贵人相帮之下，处女座可谓是如鱼得水。

七、天秤座

希望得到贵人帮助的年龄：26岁

天秤座的职场生涯一般遇到的贵人都是天秤的合作伙伴，因为领导喜欢天秤是知人善任，而合作伙伴才最有可能成为天秤座的贵人，让天秤座有一个更广阔的天地。天秤座一般情况下都是其他人的贵人，因为天秤座看人很准，但是从天秤自身来说，在二十五六岁的时候，天秤一颗心全部铺在工作上，所以会格外留心自己的贵人。

八、天蝎座

希望得到贵人帮助的年龄：25岁

天蝎座是一个信奉出名要趁早的星座，所以在天蝎的奋斗历程中多是努力拼搏有所作为，但在天蝎初入职场，他们最相信的还是自己的能力，所以他们总是单枪匹马的闯荡，即便是吃亏受伤也不会轻易投降，当时拼搏几年后，天蝎开始借助外力，虽然天蝎固执，但是也足够识时务，所以在25岁左右，天蝎十分盼望出现命里的贵人。

九、射手座

希望得到贵人帮助的年龄：27岁

射手有的时候是一个很佛系的星座，因为对于物质和地位他们不强求，他们在意的就是自己的喜怒哀乐，也就是自己的初心。射手在工作上不争不抢，所以即便工作能力出众但是也不会有明显的晋升，久而久之，射手也会觉得自己有些不思进取，所以在二十六七岁的时候，是射手最需要帮助的时候。

十、摩羯座

希望得到贵人帮助的年龄：31岁

罗鸣老师指出，摩羯在很多事上都是理性的代名词，但是不得不说的是，摩羯很多时候做事也很死板不懂得变通，比如领导对面摩羯另眼看待的时候，摩羯就会有顾虑，怕同事说自己是走关系的结果，因此摩羯也错失了很多升官的好机会。等到而立之年，摩羯才会恍然大悟，这个世界上向来是凭本事生存，从此之后，摩羯才会更加重视贵人的帮助。

十一、水瓶座

希望得到贵人帮助的年龄：20岁

水瓶为人豪爽仗义，不仅是对朋友大度，就算是对待陌生人，水瓶也会在不侵犯原则的条件下尽可能的提供帮助，这也就奠定了水瓶的好人缘。在一定程度上来说，水瓶的成绩都和朋友添砖加瓦分不开，这主要是因为水瓶善于利用自己的关系网来帮助自己取得一定的成绩。水瓶在刚步入社会的时候就清楚的明白，贵人的重要。

十二、双鱼座

希望得到贵人帮助的年龄：28岁

看表面，双鱼只是性格有些让人捉摸不透，但实际上，双鱼是一个疑心很重的星座，对于别人的帮助，双鱼总是会用有色眼镜来看待，认为对方可能是有所企图以至于让双鱼座错失了很多机遇。等到在职场摸爬滚打几年之后，双鱼才会明白有贵人帮助自己是多么难能可贵，从此才会真心相待。





