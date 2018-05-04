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五月份又要来临了，最让人期待的是五一小长假了。假期来了可以出去好好玩一玩了，去想去的地方，吃想吃的东西，玩想玩的器械，想想就高兴地飞起与太阳肩并肩。不过，假期也意味着开销，今天不谈假期桃花，我们来探讨一下五月的财运，看看哪些星座会在五月份大出血。

金牛座

罗鸣老师认为，金牛座宝宝怕是要小心了，平常节衣缩食省下的小金库可能会因为受到诈骗而损失掉。金牛是非常看中自己手中的钱的，一块钱恨不得变成五块花，但是所谓关心则乱，你越是紧张就会越容易弄丢。最后，你五月份可能会有一笔花销在书上，就当做知识投资吧，没有投资怎么会有回报呢。

狮子座

狮子五月宜交际，所以狮子在人际交往上可能会有大笔花销，导致财运下滑。最重要的是，狮子对于花钱这件事是没有计划的，开心花，不开心也花，事后也没有记录花销，感觉钱总是莫名不见，这种消费方式是狮子五月破财的重要原因。建议狮子在五月前制定消费计划，不要乱花钱。罗鸣老师微店有更多适合您的旺事业运的商品，具体介绍可以到玄佛服务网看看。

双子座

双子平常也是非常喜欢交朋友的，他们觉得发展人脉很重要，平常也没少在这方面砸钱，人脉发展好有利有害，害处自然是双子五月份财运见血。五一要到了，朋友会管双子接济一下，加上双子宝宝五一可能会外出旅游，又是一大笔花销，很容易心情波动，有工作的双子要注意调整心态，不然可能会因为心烦做错事被扣奖金。手相可以看出你的事业运气何时最好，有升迁的机会，具体操作可以到玄佛服务网看看。

白羊座

大白羊对花钱这件事不是很敏感，喜欢每天都有新鲜感的他们差不多每天都会买些小玩意来玩，超市会成为他们每天一休息就想去的地方，毕竟在他们心中钱就是用来花的。大白羊在四月末尾就要提高警惕了，保持心平气和，淡然若素，不要和他人争吵，不然会五月可能会破财。手相可以看出你的贵人主要出现在哪里，具体操作可以到玄佛服务网查看相关资料。

射手座

罗鸣老师指出，射手和狮子一样五月都是在人际交往上破产，只是射手的花销与狮子本质上是不同的。身边有大量吃喝玩乐的好友，平常都是射手掏钱，这个时候自然也不会例外，好面子的射手自然会破财了。不过对于射手来说，比起眼睁睁看着白花花的银子溜走还是他们的面子重要。头可断，面子不可丢。

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