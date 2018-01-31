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又是一个崭新的年头，总有些事情让我们乐此不疲，比如说穿过人上人海寻找自己的真心爱人，或者在一个无法入睡的夜晚写下几行情诗，致敬许久不曾问津的火热的心。人生大抵都是在忙碌过后的平静之中发现情感的缝隙，走了许久才发现还是形单影只。今天我们就来说说12星座在二月份的桃花运势，看看究竟是谁在二月份彻底告别单身。

第一名：水瓶座

桃花指数：★★★★★

罗鸣老师指出，本月水星在水瓶座顺行带来的可是爱情变动的大好时机，让水瓶一改往日千篇一律的生活。不仅如此，太阳在水瓶座运行还给水瓶座的爱情带来了持久的活力，让爱情双方都感受到爱的魔力。再加上金星在水瓶座运行的助力，给水瓶座送来源源不断的好运气，总的来说，水瓶座在二月份的桃花可谓是灿烂之势。

第二名：双鱼座

桃花指数：★★★★☆

本月双鱼的爱情运势和桃花指数从总体上来看和水瓶座所差不多，水星在双鱼座运行同样会带来爱情变动的契机，太阳运行的眷顾为双鱼带来了爱情里的持久活力，金星在双鱼座运行的好运也会为双鱼带来旺盛的桃花运，只是双鱼有时多疑的性格容易让爱情陷入一种两难的境地，所以总体桃花指数略低于水瓶座。

第三名：天蝎座

桃花指数：★★★★

天蝎座似乎从来都不缺少桃花运，一个迷人的眼神就能让异性魂不守舍，但是前几个月的工作让天蝎拿出了一本正经的高冷范，桃花指数有所下降。二月份对于天蝎座来说可是一个完美月份，这个月木星在天蝎座运行，给天蝎带来的是浪漫的气息，让天蝎一改往日的不食人间烟火的态度，一个浪漫的招数就让桃花大盛。如果你想知道跟他是否有缘，可以到玄佛服务网预测一下你们的缘分。

第四名：射手座

桃花指数：★★★☆

乐观的射手的异性缘很好，只是过于强调精神自由状态有些束缚了射手的爱情观念，让射手的爱情总是处于待生长状态，不过二月份对于射手来说可是一个幸运月份，这个月火星在射手座运行，给射手座带来的是很大的能量，让射手有足够的力量来面对爱情的缠磨，同时上升趋势的桃花指数也能让射手感受到来自爱情的独特魅力。

第五名：金牛座、双子座

桃花指数：★★★

罗鸣老师指出，金牛座的桃花永远都是一个等待开放的花苞状，金牛的木讷总是让异性欲语还休。在爱情中主动的一方总是容易受伤，所以桃花再多也都是少有结果。二月份对于金牛来说，桃花指数还是较以前有所好转，不过最重要的是金牛要善于把握机会，学会在感情中先发制人才能让桃花开到最灿烂的状态。

双子座可从来都不是一个为桃花担忧的星座，双子座和金牛正好相反，金牛是死板不善言谈，那么双子就是过于机智让人不敢交付自己的情感，前几个月双子的桃花多是招惹来的烂桃花，二月份只要双子不在玩弄感情游戏，真切的对待爱情，那么双子最容易在二月份的桃花中找到自己的真爱。

第六名：处女座、狮子座

桃花指数：★★☆

处女座的桃花一直都是令人堪忧的状态，年前的处女座正是一个完美的工作狂人，哪里还有心思吧时间铺在大批桃花身上，桃花指数高高低低成波浪状向上。不过好在二月份的长假可以让处女座好好纠结身边的异性，经过处女座细心的排查之后，对于可交往的异性用一点小心思，感情也自然升温。

狮子座对于工作的狂热绝对不亚于处女座，甚至已经到了工作至上的地步。狮子座本来就不是善于经营感情的星座，往往是想着情感上的低投入高回报，妄想用物质来弥补其中的空缺，所以狮子座的桃花指数略低。二月份的狮子最好能够抽出点时间好好安置一下备受冷落的情感，桃花指数还有上升的可能。佩戴适当的饰品可以提高你的姻缘运气，具体操作可以到玄佛服务网咨询罗鸣老师。

第七名：摩羯座、巨蟹座、天秤座、白羊座

桃花指数：★★

摩羯的桃花运势总体来说还是不错的，只不过身边的异性虽然多，但是弱水三千终不是心之所向，这也正是摩羯所苦恼的问题。二月份的摩羯会有一阵子处于情感的疲劳期，就算遇到了一眼心动的那个人，也很容易因为两个人的价值观等诸多问题而分崩离析，如果摩羯真的想在二月份脱单就一定要磨平自己的棱角，学会包容别人。手相可以看出你们是否般配，具体操作可以到玄佛服务网咨询罗鸣老师。

巨蟹座的桃花指数不高是有原因的，二月份本来是个欢声笑语压倒一切的月份，但是对于巨蟹来说，外界越热闹，巨蟹的内心反而越孤独。巨蟹每天做的最多的事情就是强颜欢笑，面对身边的追求者也很容易感觉到心灵的无法融合，从而让感情没有一个安稳的寄托。如果巨蟹在乐观豁达一些，那么巨蟹脱单不是难题。手相可以看出你的真命天子何时到来，具体操作可以到玄佛服务网联系罗鸣老师。

天秤座在二月份的财运好的没话说，但是桃花运却是有些不尽人意。和平时的异性缘比起来，二月份天秤座的桃花运就像一条水平的线，偶尔有点小波折还是情感上的错觉。天秤座在感情上的不顺说到底还是来自于天秤自己，总是追求一个一眼心动又耐得住时间的感情似乎有些苛刻，不过还是希望完美的天秤可以遇到属于自己的幸福。

白羊在前几个月的桃花运势还是极好的，没想到一到二月份竟然急转直下。或者是白羊的爱情出现了一个时差，准确的来说是白羊没有处理好前前后后的感情的交织。二月份白羊的桃花其实不差，只不过还有一些旧桃花的藕断丝连引起身边异性的误会，让还没稳定的感情出现了裂缝，如果处理好自己情感纠纷，那么白羊一定会遇到属于自己的爱人。

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