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爱情是个谜，我们置身其中却总是思绪迷离，爱情双方在计较付出得失的时候慢慢失去。可是也仍旧有很多人，她们不会拒绝，只是一味地迎合哪怕丧失自我。她们总是天真的以为只要自己死心塌地的爱着，对方也会一样的对自己，她们不在乎后知后觉，只要她们画地为牢的爱情还在就好。今天我们来说说哪些星座遇到渣男也不会离开。

一、白羊座

可能点名到白羊座的头上会让人很诧异，因为白羊热烈的性格又怎么会让自己受委屈呢？不要忘了，白羊是极其重感情的星座，白羊也是最会用洒脱隐藏自己的难过。罗鸣老师认为，在爱情中的白羊往往是不会计较得失的那种人，所以会让对方心安理得，即便遇到渣男，白羊也不会轻易离开，因为她们比谁都相信爱。

二、巨蟹座

母性泛滥是巨蟹的通病，在爱情中巨蟹座最是体贴，嘘寒问暖温情满满，可是并不是所有人都能珍惜巨蟹的爱意，他们很容易反观巨蟹的忧郁而作为分手的借口，当把分手的导火索引导巨蟹本身，巨蟹们会觉得愧疚而不舍，反而容易付出更多。悲天悯人的巨蟹往往忽略自己而无索取的爱着别人。手相可以看出你的真命天子何时到来，具体操作可以到玄佛服务网联系罗鸣老师。

三、处女座

处女座往往是和别人认真，和自己较真，她们最会为难自己，在爱情里她们最希望的是势均力敌，可是处女座又是略有强势的星座，双方往往容易产生矛盾。不过别以为处女座是薄情的星座，哪怕对方是一枚骨灰级的渣男，处女座一旦刻骨铭心的爱了，那么她们就不会轻易离开，她们渴望时间给予答案，渴望在救赎中重来。如果你想知道跟他是否有缘，可以到玄佛服务网预测一下你们的缘分。

四、天蝎座

高冷的天蝎座看人很准，说遇到渣男的几率似乎很小，不过不是每一个天蝎的爱情都是神的恩赐，经过重重生活的打磨，难免会有偏颇。当天蝎遇到渣男的时候，是她们最难以狠心离开的时候，往往狠话全都磨破了自己柔软的心却对对方毫发无损，越是这样，天蝎就越爱的不得了，这是爱情给天蝎最难解的毒药，往往不易得到才最好。风水调整可以大大提高你的姻缘运，提高你与意中人的成功率，具体操作可以到玄佛服务网看看。

五、双鱼座

罗鸣老师指出，双鱼座是容易错爱的星座，爱幻想是双鱼的本色，所以在爱上一个人的时候，对方往往容易变成双鱼对爱情对象幻想的综合体。一旦现实和想象发生冲击，感情也会遇到危机。不过双鱼是极其依赖爱情的星座，哪怕她们遇到渣男也是在无限的自我安慰中维系早就已经分崩离析的爱情，她们常把天长地久当成幸福，但却容易忽视情感的现状和本质。

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