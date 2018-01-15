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无意间看到这样一句话说“再不爱我，我就老了。”突然间感受到了时光隐藏的沧桑感，更加觉得上帝亏欠了我们一个完美情人，也设想过如果没有爱情，世界也一样正常运转，只不过，我们谁都不会真正的感受到内心的热烈。可是爱情又兜兜转转，比一切情感都难缠。今天我们就来说一说，十二星座，如何在春节前后旺一旺自己的桃花。

一、白羊座

旺桃花的方法：隐藏情感

罗鸣老师认为，在感情里，白羊最是热烈，恨不得把自己的一颗心都掏出来展示给对方，但是也逃不过受到爱情的折磨。很多人明明爱过，但是一转身连背影都模糊了白羊若是想旺一旺自己的桃花还需要一点小心机，在日常交往中一定要隐藏一些自己炽热的情感，把自己的心意变得绵长，才能源源不断。

二、金牛座

旺桃花的方法：善于赞美

金牛的木讷很容易让对方觉得和金牛谈恋爱是一件极其无趣的事情，现代的恋爱观怂恿下的年轻男女都觉得有趣比稳定更重要，所以春节前后也正是金牛身边异性较多的时刻，金牛一定要学会赞美别人，这是和对方展开交流的一架很好的桥梁，金牛的诚恳在赞美对方的时候会让异性感受到金牛踏实的人格魅力。

三、双子座

旺桃花的方法：真情实感

双子座是一个天生就擅长说情话的星座，几句话就能把异性撩的魂不守舍，但是往往最先动心的一些烂桃花，不过是双子感情的游戏，如果真的想开展一段刻骨铭心的恋情，双子就一定要收收心，要学会向对方表达自己的真情实感，只有这样，同样真心的桃花才会向双子靠近。手相可以看出你们是否般配，具体操作可以到玄佛服务网咨询罗鸣老师。

四、巨蟹座

旺桃花的方法：旧情复燃

罗鸣老师指出，巨蟹是最会照顾人的星座，他们往往善于察觉人的内心戏，同时把事情做得让双方都体面，也正是这样，巨蟹很容易被当成感情里的备胎。春节前后是很多青年男女情感世界最孤独的时刻，也就是这样，巨蟹的前任们更容易想念曾经爱过的那一刻，满满的幸福感涌上心头而联络，所以巨蟹的桃花都是曾经过往的岁月。

五、狮子座

旺桃花的方法：忍让包容

狮子座天生爱较真，很多时候也容易把失去作为后果而展开较量，没有输赢就你死我活。在感情世界里，也最容易让异性在感情中体无完肤。其实狮子座的个人魅力很旺桃花，只不过留不住，如果狮子座真的想获得爱情，那么久一定要放下身价，正真的从对方的角度考虑问题，做到忍让包容对方的小缺点。佩戴粉色水晶手链可以大大提高你的桃花运，具体操作可以到玄佛大广场咨询罗鸣老师。

六、处女座

旺桃花的方法：善于沟通

如果说金牛的劣势是木讷，那么处女座的弊端就是过于高冷，处女座是一个以自我为中心的星座，给异性的感觉是吸引力极强，但是寒光太盛不敢轻易接近。新的一年里，处女座一定要善于和异性沟通，处女座缜密的心思，精巧的话语完全属于异性好感收割机，只要处女座想恋爱，桃花很容易泛滥。

七、天秤座

旺桃花的方法：胜在感性

天秤座过于理性，对于每一件事都会费尽心力的权衡，不打无准备之仗是他们的人生信条。同样对于爱情来说，天秤也是有着精心的理性计算。但是这往往或让异性觉得没有情调。其实话说回来，一旦天秤座浪漫起来，还真不是一般人能招架的住的。只要天秤座稍微在情感上有一些感性又浪漫的暗示，那么桃花还真是不绝如缕。

八、天蝎座

旺桃花的方法：轻度暧昧

天蝎座最喜欢朦胧不清的感情，他们喜欢那种不清晰的玩味，就像隔着一层薄纱看月亮，他们最喜欢暧昧。在情感世界里，天蝎一旦爱了，一切情感的发源都是暧昧。这像极了一种致命的毒，只有爱了才是解药。天蝎座是一个善于心机和手段的星座，对于感情，他们只要一个暧昧的眼神，桃花就会找上门。手相可以看出你的真命天子何时到来，具体操作可以到玄佛服务网联系罗鸣老师。

九、射手座

旺桃花的方法：顺其自然

射手座这一年的感情运势都不是十分顺利，对方的世界对于他们来说往往都是一个谜，所以在情感世界，他们基本上处于劣势。不过春节前后，射手座的桃花运势有了转机，说的顺其自然只是不必主动，异性会率先发起情感进攻，而射手只需要在众多桃花中找到自己的理想爱人。佩戴适当的饰品可以提高你的姻缘运气，具体操作可以到玄佛服务网咨询罗鸣老师。

十、摩羯座

旺桃花的方法：主动出击

摩羯的感情运势在新的一年里并不是很明朗，对于爱情也不过是一些琐碎的好感碎片。罗鸣老师同时指出，但是摩羯不必灰心，只要主动出击表达自己的内心，异性一定会被摩羯的真诚所打动。不过需要提醒摩羯的是，不要刻意求远，在爱情里，往往有一个奇怪的魔咒就是“眼前人便是心上人”。

十一、水瓶座

旺桃花的方法：文艺情怀

对于水瓶座来说，年底的桃花运真是好的让人嫉妒，不过很多桃花对于水平来说不过是过眼云烟，他们需要找到自己最心动的那一个。水瓶座旺桃花的神助攻就是他们的文艺情怀，一把吉他流浪天涯，一首情诗就打开了一个人的心扉。多在文艺气息浓厚的地方驻足，展现自己的文艺情怀，水瓶会更快的找到自己的意中人。风水调整可以大大提高你的姻缘运，提高你与意中人的成功率，具体操作可以到玄佛服务网看看。

十二、双鱼座

旺桃花的方法：避免犹疑

双鱼的个性中有着极其复杂的成分，很多时候他们会比双子更具有两面性，只不过他们的两面性多是对内的。一方面他们迫切需要情感的慰藉，一方面又摇摆不定不肯交付自己的情感。对于双鱼座来说，最好的脱单方法就是简单的做自己，避免猜忌和犹疑，一旦双鱼回归那个清风明月般爽朗的自己，双鱼的异性缘会好到他自己都惊讶。







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