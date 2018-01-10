科普：择吉日剖腹产有什么好处？

论择吉破腹产，若是到了预产期甚至超过了预产期的孕妇，择日生子未曾不可?因为大部分超过了预产期的产妇，都是因为这样或那样的原因，最终难以顺利生产的。若果如此，选择一个好的日子，首先能趋吉避凶，使手术更加顺利，母子更安康。另外，选择吉日吉时，可以预知四柱八字的搭配。选择好的日时，便为你的孩子选择了较好的四柱八字，预示着孩子的未来更加健康发展、兴旺发达，为其未来事业奠定了较好的基础。当然，我们追求提倡的仍是顺其自然、顺应天命，但在条件许可的情况下，趋吉避凶更是我们的研究易学，还易于民的目的。

那么，择吉剖腹产有没有条件呢？什么人来到堂里，我们都会同意替她择吉吗，答案是否定的，首先我们会考虑一下几点：第一是双方祖上的情况，父母的八字;第二是小孩的性别，因为性别不同，行的大运不同，不管是否有照B超，或者预测结果是什么，都必须选择小孩命局以中和为主，预防B超的失误，带来的负面影响。第三不可择过于富贵的八字，一般情况下，过于富贵的八字必然有其祖上的风水，父母因果，自身善缘等等，并非预测师能改变的。反而容易夭亡，所以应该多注意。

择吉剖腹的重点在于选择的八字必须结合大运走势来分析，看小孩一生运势是否顺利，未来的走势是否能平稳发展，或者是大起大落;五行是否平衡，是否容易有疾病等等。一般的预测师是不建议推广客户做破腹产择日的，因为择吉剖腹产要求预测师的水平要高。因为第一宝宝的男女性别难以预测准确;第二祖上的风水、父母的情况难以分析准确;第三小孩的八字格局组合难以准确;第四小孩的大运趋势，是否有重大的改变格局等等无法把握。所以，择日破腹产，必须是德才兼备的预测师才能做，这样我们才能更好的对小孩的未来负责，提供其平安健康的发展才是我们择吉的本意。那么，择吉日有哪几点是最重要的呢?今天，不二堂就从命理学的角度来探讨这个话题。

一、时间的重要性

一艘航母如果遇见了浅滩、暗礁，那么，用再大的力量也无法驶出，但如果待到大海涨潮之时，航母即可咆哮四海之中，一展雄风。而涨潮之时，我们也可比喻为人生命运的出生之时，这也是人们最常说的：“落地之时哭三声，好坏命生成”。因此，只要改变出生的时间，就可以改变命运的轮廓与发展轨迹。在日常预测中，我们常常会感叹：“哎、你要是晚一个时辰出生就好了”或者“你要是早一天出生，命局就完全不一样了”诸如此类的感悟。那么现在身为父母的你们，是否也会考虑给自己的孩子拟定一个更好的命局呢。

二、破腹产的择日看法

命运的形成，就是根据出生的时间空间而组合成的八字命格。一个好的出生时间，就会组合成一个好的八字命格。这个命格就可以让人拥有一生的福气、贵气、财气等。同时一个不好的出生时间，就可以影响人的一生命运。因此，在破腹产的择日学方面，我们都要遵循着十分严谨命理角度，尤其是：命格、五行、大运、财官印禄的综合方面。都必须要严格择吉。

三、哪些明星是剖腹产出生的?

据娱乐媒体报道，当年谢霆锋的父母谢贤和狄波拉就是按照风水大师的意见，选择了一个财富格局的好时辰将谢霆锋剖腹产出生的。从谢霆锋出道，再到现在成为香港十大青年企业家来看，谢霆锋的确是符合剖腹产的财富命格。他从当初的出道为父亲谢贤还债，再到现在涉及房产、广告、电影多重领域，成为拥有多重身份的企业家，都逐一的验证了其一生的财富轨迹。

编者注：剖腹产择吉是一项严谨的预测行为，影响的是孩子的一生，在此强调一定要专业的预测师才可以进行。其次，如果祖上风水不好或者祖辈父母德行不够，就算择出一个好的时间，也有可能在那个时间段之前出来或者之后生产。择吉是一项需要综合考虑的预测。若有此方面需求的，必须慎重与专业预测师沟通。大家有什么不明白的，也可以联系不二堂。