济缘命理讲堂 原创文章：

抖音温婉原名许静婉，许静婉，昵称：温婉、小静婉，生于2000年5月20日。10天涨粉千万成为抖音“新晋播主”。然而因为被扒黑历史被抖音封杀，网传其未成年去酒吧蹦迪，曾多次整容鼻子下巴都打过玻尿酸，傍富二代炫富等给社会带来负能量，抖音温婉的账号被屏蔽下架。在抖音里，由于温婉存在太多的负能量行为，对社会影响极其糟糕和恶劣。再加上其本人年仅17岁，而她所录制的视频在抖音里传播速度极快。为了平息舆论，遵守法律法规，抖音将“温婉”两个字加入到屏蔽敏感词中，并且对此id进行下架处理。

温婉 八字排盘：

庚辰年，辛巳月，戊寅日

大运排盘：

5岁庚辰，15岁己卯，25岁戊寅，35岁丁丑，45岁丙子

抖音在处理温婉事件过程当中，表现的非常及时，表态也很明确，所以不管抖音这种垃圾平台是如何的low，但是从社会公众道德意识以及媒体所承担的社会道德责任来说，还是做了该做的事情。

从网友们扒出来的黑材料来看，这典型是个问题女孩。辍学，整容，夜店常客，傍大款，炫富等等。以及在夜店从事低等交易，不雅行为等，都被网友给上传了网络。所以，这等于是充分坐实了证据，说明温婉确实属于社会问题女孩。

而从八字分析来讲，这种问题与八字也是基本对应的。首先来讲，这个八字是偏印绶格局，身旺明显。寅木七杀在巳火月，助旺火势，克制或者控制不住戊土，戊土必然嚣张。内心狂妄，不尊礼法，或者行为处事简单粗暴，越限制，叛逆性越强。这属于身旺的人对待七杀的态度，敌我之势，我强敌弱，最不服管。因此，家庭的制约，道德的约束，法律的底线之类的，统统都能成为自己触碰的游戏。而且身旺还能激发内心的抵触意识，你越管我，我越表现给你看。所以，固执，蛮横，霸道，处事简单，想问题或者处理问题容易嚣张。如果是辰土和巳火换个位置，巳火不能泄了官杀力量，辰土还藏气官星，那么寅木对日主就起到了明显的作用了。但是容易顽固，臭脾气，不大合群。

像这种偏印绶格局，身旺的命格，对日主影响或者引导作用最大的，就是透干的庚辛金，也就是食神和伤官。食伤这种属性，一个最好，最为秀气，多了论俗。不管是不是喜用神，多了就俗气。唯独一个秀气，是最理想的。比如说小S这种，一片火土从气伤官，显得很俗气。而温婉这种情况，庚辛金贴身，庚金实质上做伤官论，不做食神论命了。所以虚荣心外露，做事情都浮夸，卖弄，炫耀，沉不住气，包括行为张扬，或者是缺乏道德自我约束能力都很正常。本身食伤只要是不从儿，必然行为不检点。简单说，满大街露肉最多的，大多数都是天干食伤旺的。原因之前都写过，食伤的损耗官杀的，而官杀代表了法律，规定，制度，道德约束力。而食伤就是挑战法律和道德意识的，一个传统，一个自由。但是自由大了，就奔放了。

温婉这种是典型奔放，原因是出身差，说明时辰生的不行。家庭条件差，说明时辰典型不是喜用神。要是时辰带着水气，比如壬子和癸亥，财星生杀，印绶为用神，那么自身必然也不敢如此出格。也不会因为走己卯大运，遇到乙未，丙申，丁酉这种年份，算是辍学下海了。而时辰要是带水木，走己卯和戊寅大运，属于旺父母了。因为巳火为用神，寅卯木官杀生助巳火，带贵夫旺父母。可是己卯大运，遇到火旺年份，冲击官杀，是忌神，也就是说都是忌神混杂。卯木不能克伐日主，生发巳火，丁酉和丙申不能补足元气，枭印夺食，地支又属于食伤见官星，所以辍学下海，也不是什么特殊现象。这要是家庭略微出身层次高点，也是社会问题少女。也或者是说，这几年家庭变故不少，整体上影响到了读书，辍学打架，或者有出格行为都很正常。