济缘命理讲堂 原创文章：

自从谢娜怀孕后，有关她即将生子的消息一直没有断过。一个月之前甚至还有媒体大篇幅报道了谢娜已经”卸货“的新闻，只不过最后都被证实都是杜撰的。就在前天有知名网友在网上发帖称，自己和相关的内部人士已经打听到了一些情况，一月底或者二月初左右，谢娜就要正式当妈妈了。 而就在昨天该知情人士又爆了猛料，而且这次更加的详细和具体，那就是谢娜的预产期已经定在了2月5日这天，并且怀的是双胞胎，而且两个孩子都是女儿。1月30日晚上，长春国贸得到最新消息，谢娜已预定于今天（2月1日）在上海做剖腹产！

2月1号 八字排盘：

丁酉年，癸丑月，甲子日

大运排盘：

2岁甲寅，12岁乙卯，22岁丙辰，32岁丁巳

自从谢娜怀了孕，媒体就没闲着。也不知道谢娜哪里来的这么大个人魅力，竟然让媒体死盯着不放，既然都是热点话题，咱也只能来蹭蹭热度。看媒体报道的消息，可能是真要今天安排孩子出生了。既然是有这个可能性，那么就便宜今天出生的所有产妇了，白捡一个子女的简要点评。

今天是腊月的最后几天，丑土当令，日主甲木得之为正财格局，年支酉金官星助旺财星，甲木气势略有不足。喜癸水和子水印绶贴身，甲木犹如冰霜覆盖，寒木向阳，丁火暖局。综合年月日，丑土寒凝之象，在深冬子水与丑土都属于混浊水气，丑土的力量虚，所以格局中和。也就是说，有了癸水透出丑土，有了子水混浊丑土，地支跟申子辰合局有啥两样，甚至于比申子辰的合局都旺。癸水阻挡丁火泄气，而丁火虚弱，在冬天如同星光，泄气是不可能的，暖局都不足。所以八字中和，时辰混搭大运的能量来搭配下就行了。

再看甲子日的大运，女孩的话顺行大运，早年甲寅和乙卯，帮身太重。如果选择甲子日身弱的趋势，那么甲寅和乙卯小时候倒是很出息，可以读书不错，或者比劫扶身有力，可以跟着父母享福得到疼爱。但是走丙辰大运开始，就逐步拖累父母了。要是选择时辰身旺了，也就是说，因为22岁之后一连串的火土金大运，选择八字身旺点，那么八字早年甲寅和乙卯岂不是克父亲了。再说女孩子，不管身旺还是身弱，中年连续三十年食伤大运，终究不利于婚姻是不是。所以根据甲子日的搭配来说，身旺和身弱与大运的配合都很一般。身旺的话，虽然22岁开始兴发，但是不利婚姻，克夫。尤其是酉金在年支裸露，午火和巳火克制无情，导致丈夫中年病患缠身。要是身弱，早年虽然跟着爹妈快乐，但是独立后一部不如一部。因此，选择甲子日并非是理想的选择。

如果换一种思维角度，在昨天出生试试看，癸亥日。八字丁酉，癸丑，癸亥，年月日是不是身旺，时辰配合得益，年少食伤发秀，恰好22岁之前读书好，后期全是四十年财官，起码70岁之前名利双收，大致旺夫益子。另外，要是再提前一天，壬戌日，火土官杀混杂当令贴身，身弱看似，丁酉年，癸丑月，壬戌日，赖系酉金辅助。要是选择庚子和辛亥，时辰一下子助起来水金，身旺之象，运行也是六十年大运，也能年少读书成名，天才，后期旺夫益子，富贵终生。

而甲子日，不好搭配，配搭丙寅时辰的话，虽然中和，但是火旺克夫。乙丑还行，身旺早年不利父母。戊辰到辛未就身弱了，将来四十多年火土大运，身弱逢身弱大运，半世萧条。配搭壬申和癸酉，水寒金冷，懒蛋一个，读书不开窍，基本算是笨到家了。而甲子和乙亥，水木荡漾，更是萧条贫寒之象。虽然遇到火运中兴发迹，但是未免早克父母，家运破败。所以说，选择今天出生，真也没什么玄奥的地方，大概就是医生说啥就是啥了吧！