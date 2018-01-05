济缘命理讲堂 原创文章：

这几年李小璐贾乃亮甜馨一家，在娱乐圈当中别提有多火，就连女儿甜馨都是圈粉无数。恋爱虽易，婚姻不易，用在李小璐和贾乃亮的婚姻里也是非常契合的。李小璐跟贾乃亮在很多人眼中是恩爱甜蜜的一对，不知道是否是家庭太过幸福，这几年李小璐越发年轻少女。不仅仅穿衣风格少女，就连喜好也是非常时尚嘻哈，丝毫看不出已经是一个五岁孩子的母亲。虽然是在事件发生之后，贾乃亮很快就发声明表示相信李小璐，而李小璐自己也表示，以后会注意，没想到跟朋友聚会变成这样。但是从李小璐和贾乃亮的跨年晚会上就可以看出端倪，夫妻二人全场尬舞演唱，李小璐和贾乃亮的肢体语言和貌合神离的表情就可以看出，他们的婚姻已经亮起红灯了。

甜馨 八字排盘：

壬辰年，庚戌月，丁巳日，

大运排盘：

5岁己酉，15岁戊申，25岁丁未，35岁丙午，

这两天的文章，有说李小璐生日不对的，有说贾乃亮生日不对的。大概演员的生日，在前些年国内信息技术落后时期，准确的不大多。更何况混这个圈内的，真正的生日也没几个人敢说出来，大概假的可能性都存在。不过现在我们国家很牛了，系统的信息基本上都能够从网上调到真实的。甜馨的生日应该是准确的，就是时辰不清楚。看孩子的信息，在2014年和2015年确实火了一把，跟着贾乃亮在综艺节目当中，大大的露了一把脸。孩子挺可爱的，看出来情商和智商也不低。伤官月令么，能演会道的，肯定表现力是有天赋的。地支两个伤官，还是辰戌土逢冲，伤官十足。而且伤官生财，说明这个心眼偏活泛，很伶俐。再加上遥合壬水官星，有趋从财官的嫌疑。也就是说，遥合更能激发人的名利欲望，更增加了自身攀附权贵，追求名利的想法。

按照时辰金水两旺来分析，比如说出生在庚子，辛丑，戊申，己酉，庚戌和辛亥，格局就假从了。喜金水，喜湿土，在戊申和己酉大运，25岁之前，孩子是好运气，能做个童星。因为食伤生财，具备了邓波儿一类的运势走势。只是后续大运三十多年火旺地，事业也逐步平庸了。

按照时辰木火来分析，比如说，壬寅，癸卯，甲辰，乙巳，丙午，丁未，那么八字是身弱伤官泄气，喜木火大运辅助。在25岁之前，食伤泄气，财多身弱之象。这种局势下，读书学习就不那么用心，也不会安心努力了。大概勉强凑合混个电影学院就不错了。也或者有点跟贾乃亮一样，继承了她父亲杂嘴子的基因，将来给塞进艺校，混个艺人。

如果是假从格局，那么在运势来看，父母离婚的信息不明显。只是说，在2018年恰好遇到戊戌年，戊土伤官克伐壬水，对孩子的影响还是蛮大的。有破损之象，有不利名声，不利自身的信息。大概来说，孩子七岁都是第一步关口，这部关口，对甜馨的影响还是出现不利影响了。如果说身弱，这种影响更重些。不过从甜馨在2014年和2015年木火旺的年份火了一把来说，这个孩子恐怕身弱的情况才符合自身的出生信息。也就是说，出生的时辰属于第二种情况，时辰是木火旺，明年是伤官明显破局。而且大运己酉，流年戊戌，都是食伤驳杂之象。这样的话，对孩子或者祖上，家庭都有明显的负面影响了。

此外，在2019年，2020年，2021年，连续三年金水破局。一旦八字喜木火的话，在己酉大运当中，连续三四年遇到金水混杂破局，说明成长期间的压力是显而易见的。不过自身小，这种压力肯定孩子懵懂无知，不知道咋回事。而这种情况出现，必然是家庭和父母带来的，或者是说，需要父母和家庭去承受这种压力。因此，李小璐和贾乃亮是不是能够承受住这种外力的影响，保持婚姻凑合混下去，实在是难说的很。大概率来说，三四年这么长时间，娱乐圈内混的人能坚持下去的可能性不大。

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