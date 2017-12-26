什么叫命格高？相对而言，就是说人家出生就是宝马，奔驰，属于一线豪车品牌。祖上荫蔽十足，爹妈光辉荣耀，看似非富即贵，三辈子以上花不完，吃不穷。这对于我们这种命格低的人来说，类似这就是命格高！但是，这属于一种心随境转的一种偏狭意识。命格高跟出身高不一样！富贵人家一样会生出败家子，而贫穷人家，一样能出生白屋公卿。虽然大多数龙生龙，但是龙是个杂交动物，只要是发情，跟谁都能交配，所以龙生九子，不见得根红苗正就能传承富贵。

真正的命格高，说的是八字搭配合理，格局流通有情，忌神转化辅助喜神，闲神能够制衡忌神，用神贴身不受外力伤害，喜神能够维护用神。正格局不见破局，偏格局不见混杂，五行皆有情于日主，不悖逆喜用神，就是命格高。当然，你也可以称之为好命。当别人为了生活发愁，而他们却为了一堆工作机会而难以抉择。当别人为了结婚找不到对象，他们却围绕着一群精英在做选择。命格高和低，这就是差距。命格高的人，可以通过读书，结婚，工作，不断积累，从而逐步晋升为有产阶级，或者小资产阶级，或者资本阶级。更甚至有的人会飞黄腾达，进入到权贵阶级。而命格低的，也能把祖业败光，从资产富足变得一文不名。所以人呢，能生个好命，别生个富贵家庭。也就是穷人家里积一家之福德，生出个宝马奔驰，自己就能富贵发达。而富贵之家，生了一个赤脚汉，虽有万贯资产，但是力不能担，走一路撒一路，最后皮毛不存，落得个纨绔败家的笑话。

命格高，代表了事业积累好。但是不代表婚姻也好，或者婚姻幸福，或者不离婚。相反的是，越是富贵命，越容易离婚。因为财富多，经济强化，恰好对婚姻的依存度给弱化了。比如说，两个有钱人，离了谁都能过，就一个孩子，甚至于没孩子，又不肯为了对方去改变自己，或者是说只是当初利益相合，并没有真正那么珍惜对方，爱对方，看似完美的搭配，实际只是两个躯壳的拼凑，所以因为习惯，思维，见解，追求的不同，导致婚姻不稳定，是很正常的。

比如说，朱玲玲，真从弱格局，戊戌年，庚申月，丁亥日，财官当令而且环绕日主，喜用神贴身，戊戌伤官外露，八字很高了，且丁亥日主，夫妻宫正位暗合，按说婚姻和事业都该很好了。可是也离婚了，这其中的原因自然不是因为物质的原因，或者工作辛苦，生存狗艰，只能说是精神追求或者灵魂不能真正寻找到安全感，或者灵魂无处寄托，离婚也是一种必然选择的自我洗涤。

另外，命格高的人，对生活的意外和婚姻的复杂性心理认知不足，面对婚后矛盾解决办法不足，会导致矛盾被扩大化。由于自身条件好，要求也高，或者是有足够的基础，对对方的依赖度，或者是婚姻的依存意识弱化，所以遇到问题往往不寻求自身的改变，反而选择离婚来解决问题。而离婚，只能制造更大更多的问题，却不能解决和化解问题，所以命格高不见得智慧高，不见得就比别人聪明，也不见得就不会离婚。