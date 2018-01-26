文/杨清华



2018戊戌年的脚步越来越近了，在新的一年里，每个人的运势都会发生变化，之前杨老师谈到了犯太岁的生肖，朋友们也都知道，戊戌年犯太岁最厉害的是冲太岁的生肖龙。

“冲”，是对战、冲突、冲动之意，这种“冲”是犯太岁中最为厉害的一种，也是相对其他的刑、害等而言更为猛烈的一种，换个角度说，就是站在了掌管一年吉凶的太岁的对立面，就难免运势波折。据杨老师多年来对于命理的研究和实践以及案例的积累，每年冲犯太岁之生肖确实是波动不断，是非较多。因此对于生肖龙而言，在这个年份就要提前给自己一些预防措施了。 那么生肖龙朋友如何应对这个冲太岁的年份呢，今天杨老师就教大家几招。

一、对太岁恭敬有加。

这里讲的太岁，不仅仅是戊戌年的太岁姜武大将军，也包括了你的上司、领导以及法律法规或者说能“制住”你的人或事，甚至于与你相关的方方面面，而冲犯太岁，却是容易与这些发生对冲，发生冲突，因此要提前打好预防针，千万不要与这些管制你的人或事较劲，否则受伤的肯定是你。而敬拜太岁，就是要告诉生肖龙朋友，心怀谦恭之心，低调隐忍。

二、舒缓负面情绪。

生肖龙往往清高而具神秘莫测的魅力，情感上有些多愁善感，个性也比较固执，是相对比较独立而又个性的生肖，所以到了冲太岁的年份，往往会有些“吃亏”，在冲太岁的年份，更要注意这一点，很多事情不要执着，适度清整、放下，顺其自然随遇而安，保持沉静沉稳，这样更利于心态的调整。另外要注意克制不良情绪，当出现负面情绪时，要及时的排解、转化掉，尽可能不要与人发生正面冲突，也不要积压在心里。

三、适当采取化解措施。

应该说最好的方式是因人而宜的，是个性化的，一个人一个命局，一个特点，如果能根据自己的命理特征，特别是近来感觉心浮气躁、运势不畅的生肖龙的朋友，就要倍加小心了，最好能够根据本人的生辰八字，结合家居、办公的风水环境的调整，来化解不利影响。而对于一般情况而言，杨清华老师也专门为犯太岁的生肖朋友们量身定做了太岁开运锦囊，起到化煞开运保平安的良好效果，也是生肖龙朋友们值得考虑的。

这里还要提醒生肖龙朋友们，特别注意西北的太岁方和东南的岁破方这两个凶煞方位，尽可能让家居、办公场所的这两个方位处于干净、整洁、安静的状态，不宜高大、生旺或过于明亮，以免激发其凶性，引发不利。

四、远离是非纠葛。

冲太岁的年份，往往容易遇到意外的不利之事，有时候一件小事、一个小矛盾就会逐渐扩大，最后产生巨大的不利影响，因此尽量的避开或避免接触是非是非常重要的，包括一些具有危险性的户外活动、高强度的运动等，应尽量避免。日常生活中，也应适当的注意谨慎言行，时常提醒自己“恭敬太岁”，尽量不要与人发生口角争执，以免事态变化，小事变大而惹来灾祸。

五、小心维系感情，以和为贵。

据杨老师的经验，冲犯太岁者特别容易与伴侣其争执和冲突，因此生肖龙的朋友在这个年份，要注意小心维系感情，多接地气，实实在在的稳住自己的情感，不要缥缈莫测或高高在上，以免出现情感破裂、婚变情变等不如意事。

家和万事兴，一旦家庭出现了矛盾，往往会加剧冲犯太岁的不利情形，因此一旦感情出现了危机的苗头，要尽可能尽早解决，不要把事情扩大，闹得不可收拾。当然，能够保持沉静、宽容就更好了，凡事忍让一些不会吃什么亏，须知你与伴侣争，赢了争执，却会输了感情甚至家庭的。

最后也要提醒生肖龙的朋友们，不要闻太岁而色变，最重要的是保持乐观积极的心态，保持沉稳平和的状态，首先要让自身的气场保持和顺，再加上心理和外部外境的妥善应对，让自己时刻保持正能量，这些才是最重要的！

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