文/杨清华



2018年的立春，是阳历的2月4日，阴历的腊月十九，按天干地支的表达是戊戌年、甲寅月、丁卯日，到了立春，就进入戊戌年，离现在也就只有十来天了。利用这个时间和朋友们念叨念叨，在即将到来的戊戌年，从八字命理的角度来看，哪些朋友要特别注意规避是非和风险，好让朋友们提前预防，做好心理准备。

一、八字命局。

所谓犯太岁的生肖，是指的出生年份的地支，与流年太岁相冲克，而带来不利的影响。生肖仅仅是八字中的一个字，那么除了年柱，还有月柱、日柱、时柱，其中的地支也会受到流年太岁的影响，只是表现的形式和程度不同。

八字地支中有辰、戌、丑、未、酉这五个地支的，特别是数量在2个及以上的，尤其是地支中辰土较多、在月令和日支的，戊戌年往往易受冲击，运势多波动。在这个行业多年，每个年份尤以这种情况，面临的困扰最多。

八字中的地支就相当于房子的地基，地基受到冲击，自然会导致不稳定，甚至出现大的变故。因此，八字中有这种情况的朋友，最好提前采取化解太岁的措施，做好准备。同时，在这个戊戌年，要力求稳定，重大举措务必深思熟虑三思而行，更不要与上级、长辈对抗顶撞。

二、流年与大运。

命局本身没有问题，但是遇到了戊戌流年，结合自身目前所行的大运，往往就会出现一些冲克，也是我们要小心的。

1、岁运并临的人。也就是目前行戊戌大运的朋友，又遇到戊戌年，是谓岁运并临。如果这个戊、戌，在你八字命局里面为忌神的，往往会出现凶险的情况，过去有“岁运并临，不死自己死他人”这个说法，其实并不完全成立，要综合判断，不能一见到岁运并临就判断为大凶，容易害人惹祸。但这样的年份的确要多加小心为上。

2、日犯岁君的人。是指日柱冲犯流年而且天克地冲之年叫日犯岁君，主凶，这个年份就要特别小心，要采取一些措施趋吉避凶。例如，对于戊戌年来说，甲辰日出生的朋友，日柱冲克流年，壬辰日出生的朋友，流年冲克日柱，都是遇到“日犯岁君” 这个情况，今年就要特别小心灾祸的发生。

3、真太岁。六十年为一甲子，真太岁六十年逢一次，即每个人在六十岁都会碰到的“真犯太岁”之年。例如，明年是戊戌年，那么1958年出生的朋友就遇到了“真太岁”。如果日主、大运与流年戊戌没有刑冲破害相克，才能平安，反之则易现灾祸。从古到今大家都会给家中的老人过六十岁大寿，在安排生诞庆典之时，选择一些方法，化解真太岁的克害，这是化解真太岁的一个方法之一，化解得当也是为了平安健康。

4、日年相齐。是指生日与流年相同，例如，明年是戊戌年，那么戊戌日出生的朋友，就是“日年相齐”，是“王见王”的流年。一般命格低，再有凶星克破的人，可能会受不了，不吉利。要出生时间和流年之间没有冲克，才能平安。而命格比较高的人则可升迁、记功、加级等，往往会有好运。

诸如此类的命局当中的情况，还有一些，因此了解自己的命局，了解命局与流年、大运的作用关系，这是命理学用以“趋吉避凶”的主要表现。

三、命理五行喜忌。

明年是戊戌年，是土、金比较旺的年份，因此命理五行喜土、金的朋友，就会比较得势，往往能得遇贵人或者顺风顺水。但如果命理忌土忌金的朋友就要注意了，这个年份是你的忌神发威的年份，最好还是低调收敛，采取守势为好。

上述的这些情况，只是一个大的趋势，也是命理上判断流年运势的一小部分，具体的运势发展，最好以全面分析八字，再结合流年大运，更为精准。当然，影响人的运势的，还会有风水环境、方位、周边的人以及家庭等等诸多因素，如果自己感到近期运势不顺，特别是冬至之后表现的明显的，这些朋友们就要多加小心了，凡事未雨绸缪总好过亡羊补牢，预则立，不预则废。

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