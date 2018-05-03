财富是满足人们物质要求的重要因素，只有财运旺盛，钱财才会滚滚而来。一起来看下住宅中哪些因素会影响到你的财运吧！

1、大门风水

决定破财或旺财的首要地点便是大门，破财大门风水主要有两种，其一受外部环境影响，其二则是自身材质影响。

大门所面对的外部环境，比如两门相对，导致一家败退；门外有冲煞，导致财富溜走。

大门自身的质地、形状、颜色是否符合风水的原理。





2、房子朝向

房子的朝向关系到个人、家族、企业能否守住财富。不同朝向的屋宅所引出的吉凶变化是不一样的，因此，很多人或者企业在搬了新家、新的办公室后，好运就一落千丈，看看是不是屋宅的朝向“克”了其财富。





3、财位

任何屋宅都有财位，而财位又具体区分为明财位和暗财位，而且跟流年有关。很多朋友往往是一旦定下自家的财位，便几十年无变化。其实随着流年的不同，财位的情况也会发生诸多变化。不与时俱进，只能导致财富流失。

4、卧室和卧床

卧室不仅关系着情感和婚姻，也与你的财富有关。如果夫妻的卧床的朝向不对；或者卧室摆放植物和鱼缸位置不对，都会影响财运问题。





5、厨房和厕所

从风水上讲，厨房是上水、厕所是下水，但是都是与财富有关。如果厨房和厕所两门相对、或者厨房和厕所共用一堵墙等，都会造成漏财。