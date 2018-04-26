马上就迎来五月，这几个生肖五月份的运势整体都会上升，事业财运相当顺利，整体运势非常红火。

生肖牛

生肖牛五月多为有利的时间段，财运上有加分现象，也可尝试一些新的赚钱方法。本月财运上面可以做些尝试，正偏财运都有一些机会。生肖牛的人本月运势很好，对机会的把握往往都比较及时，另外正财也会蹭蹭涨，财运亨通！





生肖蛇

生肖蛇五月钱财运势为上升期，正财运比较旺，利于工作或技术求财，投机多宜小试。本月财务运势多有改善，多利正财运势，工作之财会得到上升。进入五月后，属蛇的人会迎来更大转机，工作上会有很多新的机会，既是挑战也是机遇，好好把握赚钱是一定的！

生肖猴

生肖猴五月财务运势多为良好，只是多侧重正财为好，投机偏财多适可而止为好。此月财运上升，抓住好时机也有贵人来帮助，但是一定要见好就收。五月对属猴的人也是一个大的机遇，财运非常好，整体运势上升明显，五月会有不错的结果！

生肖龙

属龙人之前整体运势相对欠佳，5月田宅宫得“天马”吉星照耀，气势如虹，可以找到很多赚钱的方法，接五路财神进门，喜报频传。另外生肖龙之人工作很忙，很多事情无法及时处理，所以需要好好规划目前的安排，将来有大横财，生活越过越红火。





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