加载中…

加载中...

全球华人周易联合会执行会长、易学界著名学者徐子越
正文 字体大小：

影响健康的家居风水隐患有哪些？

(2018-02-01 11:15:56)
转载
快速而紧张的生活节奏，使大多数人都处于亚健康状态。而不利的家居风水也会影响我们的健康运势，一起看有哪些不利健康的家居风水隐患。

影响健康的家居风水隐患有哪些？
一、睡床床头无靠或者背向窗户
　　风水理论认为，床头宜背后有靠。中医则有 “避风如避箭”、“神仙也怕脑后风”等说法，如果床头背向窗户或床头无靠，风就容易从后方吹来。而睡眠状态时候的抵抗力最弱，长时间被脑后风吹着，不仅影响睡眠，还容易就产生偏头痛等现象。

影响健康的家居风水隐患有哪些？
二、睡床位于梁柱之下
　　梁、柱在建筑结构中承受重力，不可或缺。但如果将睡床安置在于梁柱之下，正是风水大忌中的“横梁压顶”。很容易让人频生疲态，或睡不踏实，压力大。这种情况不利于休息，将睡床位置移开。

影响健康的家居风水隐患有哪些？
三、睡床紧挨厨房灶具、水龙头
　　睡床的位置很重要，安放时候必须慎重选择位置。如果卧室紧邻厨房，安放床的时候，最好避开紧邻厨房的那堵墙。因为水龙头离得太近，即便隔着墙，也难免有潮湿之气，天长日久，风湿等病症容易找上门来；而炉灶的火性，易引起血压高或其他血气失调之症候。

影响健康的家居风水隐患有哪些？
四、睡床最好不要位于吊灯的正下方
　　睡床位于灯下的情况很常见，如果是一般的吸顶灯还好一些，而如果是那些垂下来的灯，就最好换掉。否则灯下的阴影很容易引发恶梦，特别是小孩子和体弱的人

影响健康的家居风水隐患有哪些？
五、卧室装饰不当
　 　卧室以温馨舒适为宜。但有些朋友在装修的时候，过分追求了视觉效果，用各种色彩堆砌出自己想要的感觉。这种情况对于健康风水是很不利的，特别是卧室中，太浓郁的色彩、压抑的图案、感觉不舒服的饰物，也会影响睡眠。

影响健康的家居风水隐患有哪些？
六、卧室由卫生间改建?
　　这种情形一般多见于改建的房中，就像现在群租房的房东，为了尽可能多的出租房子，将自家的卫生间改成了卧室。但现代建筑的卫浴体系中，楼上楼下都是卫生间，住在这样改建成的卧室中，被楼上楼下的卫生间污秽之气包围，非常不利居住者的健康。

影响健康的家居风水隐患有哪些？
七、睡床临近马桶、卫浴设施?
　　我们说床头宜靠墙，但并不是所有的墙壁都适合依靠。紧邻卫生间的墙壁，也是睡床需要避开的。马桶之旁，淋浴水花四溅，难免湿气四溢。所以，睡床一定要远离卫生间。

缘主是否财运不畅？姻缘不和？诸事不顺？
加老师微信看八字、看风水，为您指点迷津
影响健康的家居风水隐患有哪些？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇财运不济、破财严重，看风水上出了哪些问题？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有