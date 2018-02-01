快速而紧张的生活节奏，使大多数人都处于亚健康状态。而不利的家居风水也会影响我们的健康运势，一起看有哪些不利健康的家居风水隐患。

一、睡床床头无靠或者背向窗户

风水理论认为，床头宜背后有靠。中医则有 “避风如避箭”、“神仙也怕脑后风”等说法，如果床头背向窗户或床头无靠，风就容易从后方吹来。而睡眠状态时候的抵抗力最弱，长时间被脑后风吹着，不仅影响睡眠，还容易就产生偏头痛等现象。





二、睡床位于梁柱之下

梁、柱在建筑结构中承受重力，不可或缺。但如果将睡床安置在于梁柱之下，正是风水大忌中的“横梁压顶”。很容易让人频生疲态，或睡不踏实，压力大。这种情况不利于休息，将睡床位置移开。





三、睡床紧挨厨房灶具、水龙头

睡床的位置很重要，安放时候必须慎重选择位置。如果卧室紧邻厨房，安放床的时候，最好避开紧邻厨房的那堵墙。因为水龙头离得太近，即便隔着墙，也难免有潮湿之气，天长日久，风湿等病症容易找上门来；而炉灶的火性，易引起血压高或其他血气失调之症候。





四、睡床最好不要位于吊灯的正下方

睡床位于灯下的情况很常见，如果是一般的吸顶灯还好一些，而如果是那些垂下来的灯，就最好换掉。否则灯下的阴影很容易引发恶梦，特别是小孩子和体弱的人





五、卧室装饰不当

卧室以温馨舒适为宜。但有些朋友在装修的时候，过分追求了视觉效果，用各种色彩堆砌出自己想要的感觉。这种情况对于健康风水是很不利的，特别是卧室中，太浓郁的色彩、压抑的图案、感觉不舒服的饰物，也会影响睡眠。





六、卧室由卫生间改建?

这种情形一般多见于改建的房中，就像现在群租房的房东，为了尽可能多的出租房子，将自家的卫生间改成了卧室。但现代建筑的卫浴体系中，楼上楼下都是卫生间，住在这样改建成的卧室中，被楼上楼下的卫生间污秽之气包围，非常不利居住者的健康。





七、睡床临近马桶、卫浴设施?

我们说床头宜靠墙，但并不是所有的墙壁都适合依靠。紧邻卫生间的墙壁，也是睡床需要避开的。马桶之旁，淋浴水花四溅，难免湿气四溢。所以，睡床一定要远离卫生间。





缘主是否财运不畅？姻缘不和？诸事不顺？