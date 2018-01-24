风水，作为中国古代的建筑理论，可以说是中国传统建筑文化的重要组成部分。它蕴含着自然知识、人生哲理以及传统的美学、理论观念登诸多方面的丰富内容。实际上，风水也可以说是中国古代神圣的环境理论和方位理论。而房屋风水，它不仅决定们的财运、官运、婚姻家庭、健康，还影响子孙后代的兴衰等等。





1、开口煞

这种煞气其实在现代家居风水中很常见的，一般是大门正对电梯口或者大门，这种的就犯了开口煞。我们都知道大门是室内与室外的连接口，大门对大门容易造成气流的混乱，易造成家宅不安，气运反复等情况。

2、天斩煞

这种煞气指的是房屋正对两栋大楼中间的空隙，从上看下来就像是房屋从中间被劈开一样。天斩煞主要是很容易对房屋中的人的健康产生不利的影响，主血光之灾等健康问题，这是比较严重的一种煞气。









3、户外的形煞

这种煞气主要指大门或者窗户外正好被尖锐的墙角、屋檐、烟囱之类的尖锐物体直冲，这种煞气很容易使房屋中的人突生意外事故，有容易受伤，家宅不稳等不良寓意。





4、门冲的煞气

这种情况在很多房屋中都可以看到，例如大门正对厨房门、大门正对厕所门、大门正对卧室门、卧室门正对卧室门、卧室门正对厕所门、厕所门正对厨房门等，门与们相对的情况都可以被认为是门冲，一般的门与门不应直线对立，以免造成各自的气场不稳，门与门冲，主口舌是非，因而需要注意。





5、路冲煞

大门路冲就居家方水来说，是相当大的忌讳，不止容易让钱财流失，而且更容易因为窜进屋内过盛、过强的气流而带来煞气，这种无法藏风聚气、磁场不稳定的格局，还会造成家人的口角纠纷与血光之灾，劝住户避开此格局，如果无法搬迁的情况之下，解的方法就得端赖两样东西同时搭配才能化解，那就是八卦镜与屏风。





尽量避免以上格局的家居风水，如已经居住，请及时找专业人士化解。加老师微信为您一对一指导