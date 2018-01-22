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全球华人周易联合会执行会长、易学界著名学者徐子越
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阴宅风水对后人有多大影响，如何选择好风好水？

(2018-01-22 15:31:51)
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阴宅风水

墓地风水

风水勘测

动土择吉

徐子越

 分类： 风水布局
在这个世界中，有阴就有阳，阴阳是相互的，阴阳也是相平衡的。在风水中，有阳宅，必定有阴宅，什么是阴宅？

阴宅风水对后人有多大影响，如何选择好风好水？
阴宅风水由来
　　死者下葬后，真气会与穴气结合形成生气，通过阴阳交流成的途径，在冥冥中有影响、左右在世亲人的气运。阴阳两气，呼出来就成为风，升上天就成为云彩，降落下来就成了雨，在地下流行的就成为生气。生气在地下流行，生发时就能养育万物。

　　人是父精母血的结晶体，所以人也是阴阳两气的结晶体。每个活着的人都有阴阳两气，死后肉体消失，阴阳两气却没有消失。活着的人，气聚凝在骨，人死骨未灭，所以人死气还活。所以下葬者，要找一个有生气的阴宅，让生气和不死的阴阳两气相结合来保护在世亲人。

　　阴宅，是指安葬祖先灵柩的地方，简单的理解就是坟墓。因为先人过世后在这个地方长眠安息，所以它被成为阴宅。作为风水中重要的一部分，阴宅也是十分讲究的。

　　一直以来，中国古代流传下来的思想就认为，祖先安葬在好的风水福地，一定能给子孙后代带来吉祥如意，相反的，假如阴宅风水不好，则会影响到后人的运气，轻者诸事不顺，重者家庭破裂噩运连连。所以，阴宅的重要性是毋庸置疑的。
　
阴宅风水对后人有多大影响，如何选择好风好水？
　　阴宅风水是以去世亲人埋葬地点为目标，在选在墓地的时候要考虑的因素有山脉走向、水流向、穴位、埋棺深浅、下葬日期，以及天上星宿、地下峦头和有穴场的一切事物的因数。
　
阴宅风水学入门就要注意这几点，1、选址得龙脉旺，阴阳龙相缠相绕。2、砂水秀美，罗城得局。3、穴位得气，土质良好。4、名堂开阔，道路蜿蜒。除此之外，动土修墓要择吉，而下土安葬也要择吉。

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