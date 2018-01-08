风水上一种常见的形煞——路冲煞





一、什么是路冲煞

如果打开大门就能看见马路直着冲了过来，或者是小道、楼梯等，那么就犯了一种叫路冲煞的风水煞。此外家中房间的窗户如正对着一条直路冲过来，也属于犯路冲煞。





大门或窗，正对直路、直走廊、小巷等均是路冲煞。所谓“一条直路一条枪”。





路冲凶祸影响程度要根据“远、近、大、小”来判断。近为煞，远不为煞。所谓大小，枪有多长，煞气有多强。依据现代城市建筑布局，路冲的力量还与道路两边建筑物的高低和路的宽窄有关。 道路两边的楼房越高，路冲的力量越大，路越窄，冲煞力越大。特别是路旁有建筑物排列时，其形成的气流会更加湍急，负能量磁场的影响力加大。





二、路冲煞的危害

大门、卧室窗台、阳台都不宜面对街道直冲 ，且行车方向是对着自己驶过来，为之大凶，无论住家或商家生意极难有起色，常常换主人。而且房屋居住者易得眼病，或主车祸等血光之灾，居住者会常常患病或者运气极差，家人之间容易争吵。同时大路直冲不聚气，人丁日少财运败，家中男子身体差。此外，儿童房门外、窗外有路冲的话，对孩子的学业、健康也很不利。











三、如何化解路冲煞气

即使有路冲，也还有破解之法，可以分为如下几种情况。

1、化解大门遇路冲的情况

假如是一幢独立建筑的大门遇到路冲煞，可以在自家门楣上悬挂八卦凸镜、石狮子、麒麟等来化解路冲的煞气，效果也不错，也可在家门外摆放泰山石化解煞气。





2、化解窗口遇路冲的情况

我们可以在正对路冲的窗台上摆放一对麒麟，头向着煞气方，能很好的化解路冲的煞气。或悬挂八卦凸镜也可抵消冲煞。





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