娱乐圈中有不少明星夫妻，有的明星夫妻还是因戏结缘的。不过并不是所有男星都娶了圈外人，有的男星还是娶了素人为妻。娱乐圈中有不少明星夫妻是因为聚少离多而离婚的，或许娶一位圈外人话，生活可能更单纯一些吧，女方也会有更多的时间和精力来顾家。下面我们来盘点一下娶圈外美女为妻的八大男星，看看谁过得最幸福？

1、许魏洲

许魏洲演过《亲爱的麻洋街》、《风起霓裳》等影视剧。3月10日，许魏洲官宣结婚的好消息。不少网友觉得挺突然的，但还是恭喜许魏洲。知情人爆料称许魏洲的老婆是一位圈外人，还有网友爆料魏洲的妻子名为张圣樱，是许魏洲的高中学姐，两个人年龄相仿，都曾就读上戏附中，两个人应该是毕业后相识，目前都在北京定居。

2、杜淳

男星杜淳是一位星二代，他在婚前有不少情感绯闻，网上甚至有报道称他和张嘉倪曾交往过。杜淳在去年元旦官宣了婚讯，他情定圈外美女王灿。一些网友觉得王灿长得有几分神似宋慧乔。杜淳在去年4月份又跟大家分享了喜得爱女的好消息。婚后的杜淳过得挺幸福的。

3、岳云鹏

岳云鹏是郭德纲的徒弟，他上过央视春晚说相声。岳云鹏和他的老婆郑敏是通过相亲认识的，她曾是一位护士。郑敏是岳云鹏的贤内助，岳云鹏曾在节目中说郑敏对他的家人特别好。郭德纲也很认可郑敏。

4、刘德华

刘德华是四大天王之一，他也是很多女人心目中的男神。刘德华一直兢兢业业地工作，他的隐婚事件曾引发热议。刘德华的老婆朱丽倩是一位白富美，刘德华在2009年才公开承认了朱丽倩的身份。刘德华和朱丽倩的感情挺稳定的，他们育有一个可爱的女儿。

5、刘烨

刘烨是谢娜的前任，他在2009年娶了法国美女安娜。刘烨夫妇生有一儿一女，刘烨还曾带过两个孩子上综艺节目《爸爸去哪儿》。刘烨的混血儿子诺一长得很帅。刘烨曾说他处在人生低谷的时候遇到了安娜，安娜像天使一样拯救了他。

6、潘玮柏

潘玮柏和吴昕等女星传过绯闻，他在2020年7月发文官宣了结婚的好消息。潘玮柏可以说是在无预警的情况下官宣婚讯的，他娶了美女空姐宣云为妻，女方比他小14岁。蔡依林、陈嘉桦等明星都曾为潘玮柏送上祝福。

7、何润东

何润东演过《玉观音》、《那年花开月正圆》等影视剧，高大帅气的他也是很多妹子的理想型。何润东在2015年公开了和圈外美女林姵希的恋情，在2016年双方登记结婚。林姵希曾是一位专柜服务员。

8、蔡国庆

蔡国庆是很多网友眼中的不老男神，53岁的蔡国庆是国家一级演员。蔡国庆的爱妻是一位圈外人，网上有报道称还是她倒追蔡国庆的。蔡国庆的爱妻挺有气质的，据报道，她还是一位富婆。蔡国庆夫妇生有一个儿子。蔡国庆可以说是爱情事业双赢了。



