韩国娱乐圈与中国的娱乐圈联系还是挺多的，不少韩国的艺人会来中国发展事业，而也有不少中国艺人去到韩国发展。因为两国娱乐圈联系太多，也使得中韩娱乐圈的明星们接触比较多，所以不少中韩明星走到了一起，来了一场跨国婚姻。那么娱乐圈有哪些明星夫妻是中国联姻呢？一起来盘点一下吧。

1、大S&具俊晔

近日，女明星大S在网络上公开承认自己已经再婚了，而丈夫就是韩国男明星具俊晔，原来两人在二十年前曾经是一对恋人后来分开了。大S在结束了与汪小菲的婚姻之后再次与具俊晔恋爱并结婚，真的是敢爱敢恨呀。

2、张檬&金恩圣

早在今年年初，女明星张檬与金恩圣便官宣领证的好消息了，张檬虽然这两年事业有些下滑，但是却跟一直在中国发展的韩国男明星金恩圣谈起了恋爱。最终他们走到了一起，还是很幸福的。

3、戚薇&李承铉

韩国男明星李承铉也经常在国内娱乐圈活动，后来还娶了戚薇为妻子，两人生下了一个可爱的女儿。这对夫妻经常在网上秀个恩爱什么的，还曾经一起合体参加综艺节目，夫妻两个合体捞金，曝光度也很高。

4、于晓光&秋瓷炫

韩国女明星秋瓷炫从多年以前就一直在中国发展事业，她曾说过自己身边的朋友几乎都是中国人，而最后他所嫁的老公于晓光也是中国人。两人是一对姐弟恋，而且之前于晓光还曾传出过疑似出轨的新闻，但是现在看来他们的关系还是挺好的。

5、高梓淇&蔡琳

韩国女明星蔡琳在中国拍戏时与中国韩明星高梓淇合作过。两人可以说是因戏生情，后来便结婚了。不过这段婚姻持续时间并不长，两人离婚后蔡琳带着孩子回到了韩国，据说高梓淇已经很久没有见过孩子了。

6、汤唯&金泰勇

女神汤唯嫁给了韩国导演金泰勇，两人也是因戏生情，汤唯曾在韩国与金泰勇合作拍过电影，后来他们便在一起了，还生下了一个女儿。虽然也闹过婚变的传闻，但两人也辟谣过，他们的感情很稳定。

7、陈华&咸素媛

韩国女明星咸素媛与一个中国男孩结婚了，这个男孩是个富二代叫做陈华，两人还一起上过综艺节目。这是一对姐弟恋，相差十八岁，虽然这段婚姻不被看好，但到目前为止，他们还是很幸福的。

8、黄力平&许昭英

许昭英曾经是韩国体育圈中的“体操公主”，颜值高、业务能力也不错。上个世纪90年代，中国的体操冠军黄力平对许昭英一见钟情，后来两人走到了一起。如今，两人已经结婚多年，依旧恩爱如初。



