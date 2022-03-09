加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：188,481,783
  • 关注人气：209,381
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

(2022-03-09 09:26:49)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

韩国娱乐圈与中国的娱乐圈联系还是挺多的，不少韩国的艺人会来中国发展事业，而也有不少中国艺人去到韩国发展。因为两国娱乐圈联系太多，也使得中韩娱乐圈的明星们接触比较多，所以不少中韩明星走到了一起，来了一场跨国婚姻。那么娱乐圈有哪些明星夫妻是中国联姻呢？一起来盘点一下吧。

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

1、大S&具俊晔

近日，女明星大S在网络上公开承认自己已经再婚了，而丈夫就是韩国男明星具俊晔，原来两人在二十年前曾经是一对恋人后来分开了。大S在结束了与汪小菲的婚姻之后再次与具俊晔恋爱并结婚，真的是敢爱敢恨呀。

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

2、张檬&金恩圣

早在今年年初，女明星张檬与金恩圣便官宣领证的好消息了，张檬虽然这两年事业有些下滑，但是却跟一直在中国发展的韩国男明星金恩圣谈起了恋爱。最终他们走到了一起，还是很幸福的。

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

3、戚薇&李承铉

韩国男明星李承铉也经常在国内娱乐圈活动，后来还娶了戚薇为妻子，两人生下了一个可爱的女儿。这对夫妻经常在网上秀个恩爱什么的，还曾经一起合体参加综艺节目，夫妻两个合体捞金，曝光度也很高。

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

4、于晓光&秋瓷炫

韩国女明星秋瓷炫从多年以前就一直在中国发展事业，她曾说过自己身边的朋友几乎都是中国人，而最后他所嫁的老公于晓光也是中国人。两人是一对姐弟恋，而且之前于晓光还曾传出过疑似出轨的新闻，但是现在看来他们的关系还是挺好的。

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

5、高梓淇&蔡琳

韩国女明星蔡琳在中国拍戏时与中国韩明星高梓淇合作过。两人可以说是因戏生情，后来便结婚了。不过这段婚姻持续时间并不长，两人离婚后蔡琳带着孩子回到了韩国，据说高梓淇已经很久没有见过孩子了。

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

6、汤唯&金泰勇

女神汤唯嫁给了韩国导演金泰勇，两人也是因戏生情，汤唯曾在韩国与金泰勇合作拍过电影，后来他们便在一起了，还生下了一个女儿。虽然也闹过婚变的传闻，但两人也辟谣过，他们的感情很稳定。

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

7、陈华&咸素媛

韩国女明星咸素媛与一个中国男孩结婚了，这个男孩是个富二代叫做陈华，两人还一起上过综艺节目。这是一对姐弟恋，相差十八岁，虽然这段婚姻不被看好，但到目前为止，他们还是很幸福的。

盘点中韩联姻的八对明星夫妻，看看哪对最幸福？

8、黄力平&许昭英

许昭英曾经是韩国体育圈中的“体操公主”，颜值高、业务能力也不错。上个世纪90年代，中国的体操冠军黄力平对许昭英一见钟情，后来两人走到了一起。如今，两人已经结婚多年，依旧恩爱如初。


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点传绯闻却闹出乌龙的八大明星，看看都有谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有