在娱乐圈，明星闹绯闻是再正常不过的事情了，尤其是关于明星们恋爱、结婚的绯闻总是层出不穷。负面的出轨、劈腿等绯闻也是格外受关注。但很多明星在绯闻爆出之后会迅速被打假，说是绯闻其实就是个大乌龙。那么在娱乐圈，有哪些明星是曾经因为传绯闻而闹乌龙的呢？一起来盘点一下吧。

1、张碧晨

近日，歌手张碧晨被人拍到在喝醉酒后与一名男子一起回到了公寓，难道张碧晨恋爱了，这名男子就是恋爱对象？就在张碧晨疑似恋爱的消息传出来之时，张碧晨无奈地发文辟谣：自己的大侄子竟然成为了绯闻对象。原来这所谓的绯闻是个大乌龙。

2、薛佳凝

薛佳凝自从与胡歌分手之后，感情生活一直很平静，有一次有人拍到一个男孩在机场为薛佳凝接机，两人关系看起来十分甜蜜。照片传到网上之后网友们纷纷祝福薛佳凝恋爱了。没想到这个接机的男孩是薛佳凝的弟弟。整个绯闻就是个大乌龙。

3、贾玲

要说女明星中的绯闻绝缘体应该就是贾玲了，但没想到就是这样的一个人也能闹绯闻。贾玲与一个合作伙伴的合照被人放到了网上，并配文说贾玲恋爱了。贾玲看到之后无奈公开回应道：这么多年自己终于也有绯闻了。

4、何穗

何穗在2019年时曾被人拍到与一个高个男子一起逛超市，后来两人还一起回家了。于是何穗恋情曝光的消息便传开了。何穗只能公开回应说，那个人是自己的爸爸。网友们也在调侃：只怪何穗的爸爸太年轻了，竟被人误认为是何穗的男友。

5、黄渤

在今年年初，有人在网上发出一组黄渤与一女子亲密逛街的照片，并配文说黄渤疑似出轨了。很快黄渤便公开了自己与工作室成员一起在上海外滩游玩的照片。原来当时逛街的可是一大群人，那个与黄渤传绯闻的是黄渤的经纪人。没想到正常的团建竟然也会传出绯闻。

6、吴磊

小鲜肉吴磊也已经到了该谈恋爱的年纪了，不过关于他的绯闻倒是不太多，曾经有人拍到过他与一个年轻女孩在一起的照片。不少人都以为吴磊恋爱了。最后吴磊出面澄清说那个女孩是自己的姐姐，事情总算是告一段落。

7、彭于晏

彭于晏这几年的感情生活也一直是个谜，这也趁机让一些粉丝钻了空子。有一个女粉丝在网上放出自己与彭于晏的合影，还配上了一段莫名其妙的文字，让大家以为自己就是彭于晏的女友。最后彭于晏不得不赶紧公开辟谣，而这个女粉丝也站出来澄清说这只是自己的一个恶作剧而已。

8、蔡徐坤

爱豆出身的蔡徐坤有很多死忠粉也有很多黑粉，曾经有一个黑粉伪装成蔡徐坤与一位美女进行了合照，然后还将照片发到了网上。不明真相的人还以为就是蔡徐坤本尊与美女约会。后来还是粉丝们火眼金睛，找出证据，证明那个人并不是蔡徐坤。



