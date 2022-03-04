要说现在娱乐圈的女明星们也真是不容易，经常被各种打假成员盯上，什么年龄造假、身高造假等等都很容易被翻出来。近几年就连女明星们生孩子也常常被质疑是造假。毕竟很多女明星生完孩子状态好到令人难以置信。那么娱乐圈有哪些女明星生孩子时曾经被质疑过造假呢？一起来盘点一下吧。

1、小春花

最近热度很高的网红小春花在医院生下了二胎，但是很快便遭到了网友的质疑。因为在网上发布的视频当中，一直没有见到小春花的正脸，有人爆料说真正生产的是小春花的表妹。所谓的小春花生孩子完全就是造假。

2、Angelababy

当年Angelababy在医院生下儿子小海绵之后，依旧能够貌美如花地出现在大众面前，甚至都不用坐月子，外出逛街。这就不得不让人怀疑Angelababy真的自己怀孕生孩子的吗？为了平息外面的流言蜚语，黄晓明不得不放出Angelababy怀孕期间拍摄的孕妇写真，才算是打破了质疑。

3、杨幂

与Angelababy有着相似遭遇的还有杨幂。在杨幂生下女儿小糯米之后身材保持得非常好，而且早早地便复出了。以至于有人怀疑杨幂这次生孩子也是造假。后来还是有人扒出一些杨幂挺着孕肚的照片，质疑声才慢慢停止。

4、张雨绮

大家走知道张雨绮有一对双胞胎，在去年某爽被爆出代孕之后，有人也质疑张雨绮的双胞胎也是代孕所生。好在张雨绮这边公关及时，经纪人甩出一张张雨绮怀孕期间的大肚照，力证张雨绮没有代孕。

5、霍思燕

大家都知道霍思燕有个儿子叫做嗯哼，但时常有人拍到霍思燕带着一个小女孩玩耍，这个小女孩可能是霍思燕所生的二胎。但一直活跃在荧幕当中的霍思燕哪里又能悄悄生孩子呀。这个孩子很可能是找别人代孕所生的，所以霍思燕一家从未对外公开这个孩子。

6、赵丽颖

赵丽颖在当初被曝出怀孕时可以说是极力地澄清，没想到几个月之后便宣布生下了孩子。所以自然有人质疑赵丽颖是否真的怀孕生子。不过赵丽颖复出之后状态一直不是很好，一看就是因为怀孕生子导致的疲惫，谣言也不攻自破了。

7、李嘉欣

李嘉欣在嫁入豪门之后生下了一个男孩，不过从怀孕到生子一直备受质疑。主要是李嘉欣曾经对外透露过不想自己生孩子，想要找人代孕。但是李嘉欣的孩子确实是自己生的，网上还可以找到她的孕期照。

8、陈慧琳

陈慧琳在生完第一胎之后身材保持得特别好，而且整个人状态也不错。所以便有消息说陈慧琳生孩子造假，气愤的陈慧琳公开质问造谣的人，难道要给你们看看我肚子上的刀疤吗？



