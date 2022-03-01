近些年正午阳光出品了不少爆款剧，正午阳光出品的新剧《相逢时节》正在热播，这部剧的编剧是阿耐，导演是简川訸，可以看出《相逢时节》的制作班底是精良的，演员阵容同样给力，雷佳音、张艺兴、梁冠华等演员都有参演这部剧。很多网友都觉得这部剧有望成为爆款剧。下面我们来盘点一下《相逢时节》中的八大美女，你最喜欢哪位？

1、袁泉

70后女星袁泉和章子怡、胡静等女星是大学同学，她同样是有颜值也有演技。袁泉获得过白玉兰奖最佳女主角奖、金鸡奖最佳女配角奖等奖项，她这次在《相逢时节》中出演女主角宁宥。宁宥文静漂亮，可惜感情坎坷，丈夫郝青林出轨，但她为了孩子却隐忍了三年。

2、王楚然

王楚然是很有潜力的95后小花，她参演过《清平乐》等影视剧。王楚然也参演了《尚食》。王楚然在《相逢时节》中的戏份并不多，她只是友情出演这部剧。王楚然在剧中饰演程可欣，程可欣是一个善良开朗的女孩，她和宁恕有感情戏。

3、张俪

张俪是很耐看的美女，她在《风起洛阳》、《远大前程》等剧中的表演都很抢眼。张俪这次在《相逢时节》中饰演罗一归，剧中罗一归是宁宥的闺蜜，她是一位律师。罗一归在宁宥离婚这件事情上给予了宁宥不少帮助。张俪在剧中的职场装很干练。

4、施诗

施诗参演过《大江大河》、《知否知否应是绿肥红瘦》、《隐秘而伟大》等热播剧，她同样是颜值与演技并存的女星。施诗在《相逢时节》中饰演顾维维。剧中顾维维是郝青林婚内出轨的对象，这个角色不太讨喜。

5、周放

周放参演过《大江大河》、《山海情》、《乔家的儿女》等影视剧，戏外周放已经结婚了，林更新曾参加她的婚礼。周放在《相逢时节》中饰演蔡凌霄。剧中蔡凌霄喜欢宁恕，事事为他考虑，但是宁恕似乎只是在利用她。

6、赵冉

80后女演员赵冉是科班出身的女演员，她演过《恰同学少年》、《你是我的生命》等影视剧。赵冉是童星出身的演员，她在《相逢时节》中饰演邵彦。赵冉的颜值并不低，可惜一直没红，或许差了点运气吧！

7、练练

练练演过《大江大河》、《延禧攻略》等热播剧，她也同时参演了《尚食》。练练在《相逢时节》中饰演陈昕儿，剧中陈昕儿深爱简宏成，但简宏成的心里装的却是宁宥。陈昕儿挺惨的，她最终还是和简宏成分道扬镳。

8、罗海琼

罗海琼演过《像雾像风又像雨》、《大宋提刑官》等影视剧，她曾获得过华鼎奖最佳女演员奖等奖项。罗海琼在《相逢时节》中饰演简敏敏。简敏敏是简家的大姐，父亲重男轻女让她感到不满，毕竟她为家里的场子赔上了青春和爱情，于是她耍心机霸占了家业。不过简敏敏的结局也让人唏嘘。



