要说娱乐圈的明星们想要维持自己良好的形象也真的是不容易，一旦犯了错误就需要公开道歉，若是网友们原谅还好，若是不原谅，那么对于自己的星途来说还是会有很大的影响的。这不，2022年刚开始没多久，就有多位明星站出来因为公开道歉了。他们都是谁呢？一起来盘点一下吧。

1、乔欣

最近，演员乔欣突然站出来道歉了，为的是五年前她在一档综艺中惹来的争议。原来当初在那档综艺节目中乔欣在接受消防官兵集训时穿戴消防服极其不认真，将消防服穿成了露肩装。乔欣近日在微博上道歉，她声称当时那档综艺节目的导演要求自己这么做的。自己没有不尊重别人的意思。

2、郭爽

SNH48女团成员郭爽事业正在上升期居然公开宣布自己恋爱了，这可是伤透了粉丝们的心。无奈郭爽在公演现场公开道歉，态度极为诚恳，希望粉丝们能原谅自己。

3、谢蕾蕾

SNH48女团中的另外一位成员谢蕾蕾前一段时间也公开道歉了，竟然也是因为恋爱问题。因为她与经纪公司签署的合约当中是不允许谈恋爱的，她为自己违反合约而道歉。

4、宋智雅

韩国女明星宋智雅前一段时间也站出来公开道歉了，因为她购买了大量的高仿的奢侈品，这对于她来说影响还是很大的。好在她站出来公开道歉，痛哭流涕，态度非常诚恳，希望能获得粉丝们的原谅。

5、徐睿知

2022年开年被迫道歉的还有另外一位韩国明星，她就是徐睿知。早在去年就有人爆料说徐睿知曾经涉嫌校园霸凌、学历造假等。时隔一年之后徐睿知才针对这些事情进行公开道歉。不过这时间拖得有点太长了吧，这件事对于她的事业来说打击还是很大的。

6、邓超

在2022年春晚结束之后，邓超公开向李宇春道歉。原来在今年春晚之上，邓超与李宇春等人一起演唱歌曲，邓超全程欢脱地跳着舞步，与其他两人完全不搭。邓超声称自己是第一次上春晚真的是有些紧张了。

7、黄健翔

2022年男足输给越南之后可以说骂惨了，而女足却十分地争气，拿到了亚洲杯的冠军。如此鲜明的对比让解说体育比赛的黄健翔坐不住了，对于男足进行了大力批评。事后他觉得自己言语过激，对外公开道歉。

8、孙龙

2022年北京冬奥会上，短道速滑项目中因为运动员孙龙的意外摔倒导致中国队无缘短道速滑5000米接力的领奖台。孙龙十分地懊悔沮丧，公开在微博上道歉，表示自己对不起自己的队友，亲人朋友以及他的冰迷。不过网友们表示理解，毕竟他也真的是努力过了。



