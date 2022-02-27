生活中出现意外是在所难免的，但是有的意外的发生可能是致命的，即便是整日光鲜亮丽的娱乐圈明星，也难免会遭遇伤及生命的意外。近些年来不少娱乐圈的女明星都是因为遭遇意外而身亡，如花朵般凋零，实在是令人感到惋惜。那么有哪些女明星是因为遭遇意外而去世的呢？一起来盘点一下吧。

1、妮达·帕查娜维拉潘

近日，泰国娱乐圈传来一个噩耗，泰国的女歌手妮达·帕查娜维拉潘与几位好友乘坐快艇在湄南河中意外掉入水中，警方在落水点不远处打捞到了她的尸体。年仅37岁的她就这么香消玉殒了。

2、于月仙

因为《乡村爱情故事》而走红的女演员于月仙在去年因为一场车祸离开了人世。她的离开也意味着最经典的“谢大脚”离开了，真的不知道《乡村爱情故事》没有了谢大脚，接下来的剧情该怎么继续。

3、任娇

2017年，女演员任娇在一家酒店坠楼身亡，有消息爆料说当时任娇是从男明星杨旭文的房间中坠楼的。但是警方给出的结论却是任娇是意外坠楼身亡。不过至今还有网友对这个结论持怀疑态度。

4、王贝

2010年，超女出身的歌手王贝因为要整容而上了手术台，没想到手术当中出现意外，王贝死在了手术台上。娱乐圈那么多明星去整容都没什么问题，没想到王贝却因为整容而丢了性命。

5、许玮伦

许玮伦在十多年前是当红的台湾偶像剧女演员，就在事业巅峰时期，许玮伦却出了车祸，在医院抢救了2天之后还是离开了人世，当时的她只有28岁，真的是英年早逝。

6、潘星谊

曾经出演过《金粉世家》、《阮玲玉》等电视剧的女演员潘星谊却因为一场意外而离世。当时潘星谊不小心摔倒并打破了鱼缸，碎玻璃恰好割破了脖子上的动脉，最后因为大出血而身亡。

7、江倩龄

江倩龄曾经小有名气的歌手兼演员，她曾经参加过《中国新歌声》这档综艺节目，还出演过多部影视剧。2019年却因为在台北发生车祸而离开人世。

8、俞露

演员俞露可是中央戏剧学院毕业的科班生，进入娱乐圈做演员之后出演过几部大制作的电影，虽然都是配角，但还是让她有了些名气。没想到在2016年，年仅29岁的她遭遇了一场车祸，永远地离开了这个世界。