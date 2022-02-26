天有不测风云，人有旦夕祸福，这句话同样适用于娱乐圈，在近些年来，娱乐圈许多的明星都是非正常死亡。在这些非正常死亡的明星当中，不少人是被人杀害的，他们的遭遇实在是令人同情，近些年来有哪些明星惨遭杀害呢？一起来盘点一下吧。

1、孙颖颖

前几天在加拿大的温哥华发生了枪击案，死者一共有两人，其中一人是中国人，她就是前天津女足球队员孙颖颖。前些年很多运动员在功成名就之后选择去国外生活，可见在国外生活也真的不一定是安全的。

2、白静

2012年一桩明星被杀案轰动娱乐圈，女演员白静被丈夫杀害，其丈夫在将白静杀害之后跳楼自杀。惨案发生的原因是白静婚内出轨，又牵扯出了财产官司。她的丈夫恼羞成怒之下将她杀害。

3、刘洁

2017年与《陈翔六点半》签约的女艺人刘洁与男友在道路上与人起来冲突。刘洁原本想上前劝架，没想到却被歹徒用折叠刀刺伤，最终不治身亡。行凶者最终被判处死刑，但年轻的刘洁再也回不来了。

4、付丽

2012年歌手付丽在家中遭遇了抢劫，凶手抢劫之后竟然也将付丽给杀死了。凶手同样是被判处了死刑，而且已经被执行了死刑。

5、李恩美

韩国女歌手李恩美在2011年被人杀死，而凶手就是她的前男友。据说两人谈恋爱已经到了谈婚论嫁的地步了。但是李恩美却悔婚了，与男友分手。男友为了报复她所以将她杀害。

6、陈霞

曾经的重庆永川电视台主持人陈霞在2014年被杀害，她曾经主持过多档电视节目，在当地很有名气。她的被杀害后还被抛尸湖水当中，不过案子早已经破了，凶手也已经归案。

7、马翩然

女主持人马翩然在2015年被人杀害，她曾经在央视做过实习主播，还在河南电视台做过主持人，可以说是前程一片大好，没想到年纪轻轻便被杀了，而杀她的人就是她的男友，真是遇人不淑呀。

8、铃木沙彩

日本女明星铃木沙彩在2013年被杀害，被杀之时她还是个高三的学生。铃木沙彩是童星出道。出演过很多的影视剧，在日本颇有名气。可惜这么小的年纪就被杀害了。



