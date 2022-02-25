大家常说分手见人品，有些明星离婚后就和前任互撕，把彼此都搞得很不堪。有人说不互撕其实是对过往的一种尊重。有的女星给人感觉挺大度的，离婚后还能祝福前夫，希望前夫能过得好。下面我们来盘点一下离婚后祝福前夫的八大女星，你最欣赏哪位？

1、吴雅婷

近日，吴雅婷在综艺节目《春日迟迟再出发》中谈及前夫王栎鑫，她说希望王栎鑫过得好。吴雅婷说当初决定结婚是因为爱情，选择分开是因为走不下去了。王栎鑫和吴雅婷生有两个孩子，男方则被曝离婚后很快有了新恋情，可以说是无缝衔接。而吴雅婷却大度表示希望王栎鑫过得好，吴雅婷也因此上了热搜，很多网友都觉得她真的太温柔了，也维护了前夫的体面。

2、大S

大s是那种很有主见的女人，她和汪小菲在去年底离婚。大s的感情生活可以说是很有话题度，姐弟恋，闪婚等等她都经历过。大s和汪小菲生有一儿一女，他们撒过不少糖，但最终还是选择了分开。大s曾表示希望汪小菲永远过得比自己好。

3、贾静雯

贾静雯二婚嫁给了修杰楷，而她的前夫孙志浩则是娶了林若亚。贾静雯和孙志浩当年离婚的过程可以说是很不体面，但随着女儿的逐渐长大，贾静雯和前夫的关系逐渐缓和。孙志浩再婚，贾静雯曾恭喜前夫再婚，她说结婚是喜事，恭喜他们。

4、任家萱

烧伤事故成了任家萱事业的转折点，任家萱惨被烧伤，当时男友张承中对任家萱不离不弃，张承中和任家萱最终也结了婚，但是这段婚姻还是在2016年划下了句号。前夫离婚后被曝和别的女星约会，任家萱曾祝福前夫，许多网友都觉得任家萱是很有气度的。

5、陈慧仪

导演陈嘉上执导过《画壁》、《武状元苏乞儿》等影视剧，他头婚娶了港姐陈慧仪，二婚娶了小他30岁的女星夏沫侨。陈嘉上和夏沫侨生有一个女儿。被问及关于前夫再婚的看法，陈慧仪曾表示祝福前夫。

6、戈伟如

戈伟如演过《家有仙妻》、《浴火凤凰》等影视剧，她曾两度嫁入豪门。前夫林志隆再婚，戈伟如曾大方送上祝福，她称赞是前夫是一位好男人，离婚后彼此还是朋友。看得出来，戈伟如也是很大度的。

7、米可白

85后女艺人米可白演过《铁狮玉玲珑》等影视剧，她在2014年嫁给了谢铭杰，据报道男方身家过亿。但米可白在2020年官宣离婚，宣布结婚6年婚姻。米可白曾在发文中感谢前夫和前夫的父母，她表示和平分手，祝福彼此。

8、蒋雅文

蒋雅文演过《功夫足球》等影视剧，她曾是英皇旗下的艺人。蒋雅文在去年宣布结束七年婚姻，她发文称是和平分手，彼此感恩，彼此祝福。蒋雅文结婚七年没生有孩子，她的前夫是一位设计师。



