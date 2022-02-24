中国的美食享誉世界，很多美食可以色香味俱全，不仅是可以果腹，还可以成为一道艺术品。所以近些年来不少电视剧在创作过程中将美食融入其中，让观众们在追剧的同时可以欣赏各种美食。那么近些年来热播过的美食题材的电视剧有哪些呢？一起来盘点一下吧。

1、《尚食》

近日，于正的新剧《尚食》终于开播了，这是一部宫廷剧，但却将背景放在了明朝皇宫内的厨房。一道道精致的美食被做出，极其具有观赏性。虽然这部剧的滤镜以及服化道被观众们吐槽，但不得不说美食展示方面做得还是不错的。

2、《花间提壶方大厨》

《花间提壶方大厨》是在几年前推出的一部小成本网剧，讲述的小厨娘方一勺与纨绔子弟沈勇的甜蜜爱情。剧中的女主角几乎每一集都能做出各种美味菜品，而且还会将做菜的过程一一展示出来，做菜的过程也很有观赏性。

3、《人间烟火花小厨》

就在《花间提壶方大厨》大火之后，原本以为这部剧会出第二部，没想到第二部没出，倒是上线了一部《人间烟火花小厨》。这部剧与《花间提壶方大厨》套路差不多，美丽的小厨娘变着花样地做美食，同样收获甜蜜爱情的故事。

4、《深夜食堂》

《深夜食堂》是根据日本同名电视剧改编而来，黄磊作为娱乐圈的大厨，在剧中终于可以大展身手，一间深夜食堂中汇集着拥有各种故事的人物，以美食为支点，挖出每个人心中的故事。

5、《后厨》

电视剧《后厨》是由演员海清与小沈阳联合主演的电视剧，讲述的是一家粤菜餐馆后厨当中发生的故事。两位顶级的粤菜厨师从互相看不顺眼到慢慢发展出感情，是一部值得一看的电视剧。

6、《林师傅在首尔》

《林师傅在首尔》讲述的是川菜大师林师傅在韩国首尔帮助当地一家面临倒闭的川菜馆重振旗鼓的故事。在这部剧中有着各种川菜的展示，每一道川菜的制作过程观看起来都是一种享受。

7、《一起用餐吧》

近几年，不少韩剧当中也有以美食为主题的，最典型的代表就是《一起用餐吧》。这部剧用普通上班族的视角解锁了各种日常生活中的美食。男女主角吃饭的样子看得人特别有食欲。

8、《孤独的美食家》

韩剧中不乏美食题材。日剧也不甘落后，《孤独的美食家》已经推出好几季了。剧中的小五郎可是带我们去到了不少日本的餐馆，每一顿饭小五郎都吃得津津有味，观众们看得意犹未尽。